Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 21 de mayo

La placa de nominados de esta semana está repartida de la siguiente manera: Fabio Agostini, Horacio Pancheri, Sandra Itzel, Kenny Rodríguez, Stefano Piccioni, Verónica del Castillo, Yoridan Martínez y Caeli.

“La Casa de los Famosos 6” vivió un nuevo proceso de eliminación anoche y este fue el resultado de una dinámica que partía dejando como grandes estrategas al team “Tierra”. Pero que con la placa completa la lectura de la estrategia cambió, demostrando que el team “Agua” también sabe lo que hace una vez entra en modo nominación.

Las votaciones…

Ante el resultado, solo queda saber cómo van las votaciones. De momento tenemos a Fabio Agostini liderando la placa, pero muy cerca de él también se encuentran Verónica del Castillo junto a Horacio Pancheri. Completando los primeros cuatro lugares, tenemos arriba a Kenny Rodríguez.

Hay que señalar que el resultado de estas votaciones está relacionado directamente con los fandoms de los habitantes que no entraron a nominación y que integran al equipo de “Los Guerreros de la luz”.

Verónica del Castillo está recibiendo un fuerte apoyo por parte del team de Celinee Santos, gracias a lo mucho que han conectado dentro de la competencia. Este team también está cobijando a Kenny Rodríguez junto al de Curvy Zelma. El team de Luis Coronel está apoyando totalmente a Horacio Pancheri, quien también cuenta con los votos del team de Josh Martínez, Curvy y Celinee.

Los últimos lugares están compuestos por: Stefano Piccioni, Sandra Itzel, Yoridán Martínez y Caeli. De los antes mencionados, el único que se posiciona fuera de peligro es Stefano, mientras que los últimos tres sí penden de un hilo. De momento, la eliminación está entre Sandra, Yoridan y Caeli.

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