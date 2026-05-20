Orden de Trump complicaría a inmigrantes indocumentados el envío de remesas

La administración de Donald Trump abrió un nuevo frente en su política migratoria: el sistema financiero. A través de una orden ejecutiva firmada el 19 de mayo de 2026, la Casa Blanca instruyó al Departamento del Tesoro y a organismos regulatorios a endurecer los controles sobre cuentas bancarias, créditos y transferencias vinculadas con inmigrantes sin autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Aunque la orden no prohíbe directamente las remesas, sí plantea nuevas reglas de vigilancia financiera que podrían cambiar la manera en que millones de inmigrantes envían dinero a sus familias en América Latina.

La medida pone especial atención al uso de ITIN —el número fiscal utilizado por personas que no cuentan con Seguro Social—, así como a transferencias internacionales pequeñas, plataformas digitales de pago y depósitos en efectivo que el gobierno considera potencialmente asociados con actividades ilícitas.



El texto oficial fue publicado por la Casa Blanca y forma parte de la estrategia de Trump para reforzar controles migratorios y financieros.

“La política de mi Administración es restablecer la integridad del sistema financiero estadounidense”, señala la orden ejecutiva.

Trump vincula remesas con el crimen organizado

Uno de los puntos más delicados del documento es que la Casa Blanca justifica el endurecimiento de controles asegurando que pequeñas transferencias internacionales han sido utilizadas por organizaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y financiamiento criminal.

En la orden, Trump afirma que investigaciones financieras detectaron operaciones vinculadas con cárteles mexicanos dedicados al tráfico de fentanilo, así como redes criminales transnacionales que presuntamente aprovechan cuentas bancarias y plataformas de envío de dinero en Estados Unidos.

El documento también menciona investigaciones sobre redes chinas de lavado de dinero que, según el gobierno estadounidense, habrían movido más de $312 mil millones utilizando cuentas dentro del sistema financiero del país.

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