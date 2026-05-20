Donald Trump no tendrá las monedas de oro con su imagen para celebrar la fundación de EE.UU.

El presidente Donald Trump no tendrá a tiempo las monedas de oro con su imagen que el gobierno tenía previsto lanzar como parte de la celebración por el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos.

Desde finales de marzo, la Comisión de Bellas Artes ya había aprobado el diseño final de una moneda conmemorativa con la imagen de Trump, como parte de los festejos señalados.

No obstante, estaban pendientes por definirse el tamaño y la denominación de la divisa.

Como parte de un diseño preliminar, en el anverso de la moneda se presentó a la imagen del actual mandatario de la nación vistiendo con traje y corbata, inclinado hacia adelante sobre lo que parece ser un escritorio.

En la parte superior, aparece el lema “Libertad” junto a las fechas 1776-2026, mientras que la frase “En Dios confiamos” se ubica en la parte inferior, rodeada de estrellas.

Con respecto el reverso de la moneda, se puede leer las frases las oraciones “Estados Unidos de América” y “E pluribus unum”, uno de los lemas históricos del país, acompañado por una imagen de un águila calva en pleno vuelo.

Donald Trump ya enfrenta su primer problema de organización en torno al 250 aniversario de la fundación de EE.UU. (Crédito: Alex Brandon / AP) Crédito: Alex Brandon | AP

El punto controversial es que la Casa de Moneda dio a conocer, a través de un documento citado por la revista Newsweek, que las monedas de oro del presidente Trump no estarán listas a tiempo para las celebraciones, pues el diseño final ni siquiera ha sido aprobado y la producción podría tardar varios meses.

“La Casa de la Moneda se encuentra actualmente en la fase de diseño de una gran moneda de oro de 24 quilates que representa al presidente Trump en conmemoración del 25.º aniversario de los Estados Unidos.

No hay una fecha oficial de lanzamiento para esta moneda de oro. Si bien la moneda se acuñará para celebrar el 25.º aniversario el 4 de julio de 2026, esta no es la fecha prevista para su emisión”, escribió April Stafford, directora de la Oficina de Gestión de Diseño de la Casa de la Moneda, en el documento legal en poder del medio informativo citado.

Trascendió que únicamente se acuñarán 47 monedas, cada una de las cuales contendrá un valor estimado de $90,000 dólares en oro.

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