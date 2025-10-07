Trump podría ser la imagen de una moneda de $1 en 2026: aquí la razón

El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría ser el rostro de una nueva moneda conmemorativa de un dólar, que se planea emitir en 2026 para celebrar los 250 años de la independencia del país.

El Departamento del Tesoro está trabajando en una edición especial de monedas de $1 como parte del 250º aniversario de la nación. Entre los diseños preliminares se encuentra uno que muestra la imagen del presidente Trump, aunque la propuesta aún no ha sido aprobada oficialmente.

El tesorero de EE.UU., Brandon Beach, compartió el primer boceto de la moneda a través de redes sociales. En él se aprecia a Trump en el anverso, con una representación de su perfil. El reverso muestra una escena muy particular: el presidente con el puño en alto y la bandera estadounidense ondeando detrás, inspirada en una fotografía tomada tras el intento fallido de asesinato ocurrido en Pensilvania en 2024. Además, sobre la imagen aparecen las palabras “fight fight fight” (“lucha, lucha, lucha”).

“No es noticia falsa. Estos primeros borradores para celebrar el cumpleaños 250 de Estados Unidos y al @POTUS son reales”, escribió Beach en X.

Añadió que compartirán más detalles “una vez que termine el obstruccionista cierre del gobierno”.

Aunque las normas federales prohíben incluir en monedas o billetes la imagen de un presidente en funciones o de uno vivo, hay excepciones para piezas conmemorativas emitidas por la Casa de la Moneda (U.S. Mint), que opera bajo diferentes regulaciones que la Oficina de Grabado e Impresión.

“Aún no se ha elegido el diseño final de la moneda conmemorativa de un dólar”, comentó un portavoz del Tesoro. También destacó que el boceto refleja “el espíritu duradero del país y su democracia, incluso frente a enormes obstáculos”.

La legislación que permite esta emisión fue aprobada en 2021, otorgando autoridad al Tesoro para lanzar monedas especiales con motivo del 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos. Esta emisión formará parte de un conjunto más amplio de diseños conmemorativos que podrían incluir también símbolos históricos y otras figuras destacadas.

Cabe señalar que, aunque la moneda no sería de curso legal común como los billetes o las monedas en circulación diaria, sí tendría valor como pieza de colección y como símbolo nacional durante el año del aniversario.

En paralelo, el Tesoro ha confirmado que se eliminará gradualmente la producción del centavo de cobre (penny), debido a que su costo de fabricación excede su valor nominal, lo que forma parte de una estrategia para hacer más eficiente el sistema monetario.

