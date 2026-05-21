Jeff Bezos propone que ciertas personas no paguen impuestos federales

Hace unos meses, cuando los aranceles del gobierno bajo la IEEPA seguían vigentes, el presidente Donald Trump planteó la posibilidad de eliminar el impuesto sobre la renta con los ingresos generados por las importaciones. Hoy, una nueva figura relevante en la economía del país, Jeff Bezos, fundador de Amazon, propuso durante una entrevista que un sector de la sociedad estadounidense no debería pagar impuestos federales por sus ingresos.

Durante una entrevista en CNBC, Bezos aseguró que quienes menos ganan no deberían enviar dinero al gobierno federal. El dueño de Amazon señaló que la mitad de los contribuyentes con menores ingresos actualmente aporta alrededor del 3% de los impuestos federales sobre la renta, y considera que esa cifra debería desaparecer por completo.

“No creo que deba ser el 3%. Creo que debería ser cero“, declaró Bezos durante el programa “Squawk Box” de CNBC.

El empresario explicó que eliminar esa carga tributaria podría ayudar a trabajadores y familias que viven bajo presión financiera constante. Como ejemplo, mencionó a una enfermera de Queens que gana alrededor de $75,000 dólares al año.

“No deberíamos pedirle a esta enfermera de Queens que envíe dinero a Washington”, aseguró Bezos. “Deberían enviarle una disculpa. Realmente no tiene sentido”.

Según datos de la Tax Foundation, organización especializada en política fiscal que utiliza estadísticas del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la mitad inferior de los contribuyentes registró ingresos cercanos a los $54,000 dólares en 2023. En contraste, el 1% más rico ganó al menos $676,000 dólares anuales.

Actualmente, el sistema tributario federal en Estados Unidos funciona de manera progresiva, lo que significa que quienes más ganan pagan tasas más altas. De acuerdo con la Tax Foundation, el 1% de mayores ingresos aporta cerca del 40% de todos los impuestos federales sobre la renta. A pesar de ello, algunos sectores consideran que los multimillonarios continúan pagando menos de lo que deberían gracias a vacíos legales y estrategias fiscales complejas.

Mientras tanto, varios legisladores demócratas han impulsado propuestas para aumentar impuestos a las grandes fortunas. La senadora Elizabeth Warren presentó recientemente un proyecto para crear nuevos impuestos dirigidos a multimillonarios y grandes patrimonios.

Por otra parte, el senador Cory Booker propuso la llamada Ley “Keep Your Pay” (Conserve su salario), que busca eliminar impuestos sobre los primeros $75,000 dólares para familias que presentan declaraciones conjuntas.

“Eliminar el impuesto sobre la renta para los primeros $75,000 dólares que ganan las familias supondría un cambio radical para la gente trabajadora”, afirmó Booker en un comunicado. “Esta reducción de impuestos pondría inmediatamente más dinero en sus bolsillos”.

Bezos también relacionó su propuesta con la posibilidad de impulsar a nuevos emprendedores. Según explicó, reducir la presión fiscal podría permitir que más personas arriesguen y construyan negocios propios.

“Quizás se conviertan en los próximos Steve Jobs”, señaló Bezos, en referencia al fallecido cofundador de Apple.

El debate ocurre mientras la economía estadounidense muestra diferencias cada vez más marcadas entre ricos y trabajadores de ingresos medios y bajos. Economistas describen este fenómeno como una “economía en forma de K”, donde algunos hogares continúan acumulando riqueza gracias a inversiones y mercados financieros, mientras otros enfrentan dificultades para cubrir gastos básicos.

Además, el aumento reciente en los precios de la gasolina y la inflación sigue afectando más fuerte a quienes tienen menores ingresos, ya que destinan una mayor parte de su dinero al transporte y necesidades esenciales.

“Creo que lo que está sucediendo es que se trata de una especie de historia de dos economías: por un lado, hay mucha gente en este país a la que le va muy bien, pero también hay mucha gente que está pasando apuros”, afirmó Bezos.

Es claro que las declaraciones del fundador de Amazon no son una propuesta formal ni mucho menos una iniciativa que vaya a llegar al Congreso; sin embargo, la fuerza de las palabras de Bezos puede cimbrar las cúpulas políticas para que al menos haya una discusión al respecto. Veremos si los oídos de los legisladores las escuchan en beneficio de millones de trabajadores.

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