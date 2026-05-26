Precio del dólar en México hoy, 26 de mayo del 2026

El precio del dólar en México inicia este martes 26 de mayo del 2026 con ligeros movimientos frente al peso mexicano, en una jornada que sigue marcada con la atención puesta en las tensiones internacionales y el comportamiento del petróleo. Para quienes envían remesas, realizan pagos en moneda extranjera o siguen el tipo de cambio de cerca, la cotización de hoy resulta clave antes de mitad de semana.

Este martes, el dólar se ubica en un promedio de $17.31 pesos por unidad. La divisa estadounidense muestra estabilidad luego de que el peso mexicano registrara un avance de 0.15% durante la jornada previa, impulsado por expectativas de una tambaleante solución diplomática en Medio Oriente.

De acuerdo con datos de Dow Jones, en la apertura de los mercados el dólar se cotiza en $17.32 pesos mexicanos, equivalente a un incremento de 0.22% respecto al cierre previo de $17.28 pesos por unidad.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del lunes 25 de mayo del 2026 fue de $17.2810 pesos por dólar, cifra calculada a partir del promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, al final de la jornada, el tipo de cambio alcanzó niveles cercanos a los $17.29 pesos por divisa estadounidense.

En la última semana, el dólar acumula una caída de 0.54%. A tasa anual, la moneda estadounidense registra un retroceso de 8.52%, reflejando la fortaleza que el peso mexicano ha mantenido frente al billete verde en los últimos meses.

El mercado cambiario también mantiene una volatilidad moderada. Actualmente, el indicador ronda el 6.38%, por debajo de la volatilidad de referencia de 7.61%, situación que apunta a menores presiones en las operaciones financieras.

Por otra parte, Banxico detalló que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este martes 26 de mayo quedó establecido en $17.2720 pesos por dólar. Asimismo, el organismo informó que el tipo de cambio para pagar obligaciones en dólares estadounidenses se fijó en $17.3213 pesos por unidad.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Los bancos presentan variaciones en el precio de compra y venta del dólar este martes 26 de mayo del 2026:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $15.90 pesos y venta en $17.79 pesos.

BBVA: compra en $16.36 pesos y venta en $17.49 pesos.

Banorte: compra en $16.05 pesos y venta en $17.65 pesos.

Banamex: compra en $16.76 pesos y venta en $17.72 pesos.

y venta en $17.72 pesos. Scotiabank: compra en $16.65 pesos y venta en $17.95 pesos.

En el comparativo bancario, BBVA mantiene una de las cotizaciones de venta más bajas de la jornada; mientras tanto, Banamex registra uno de los precios de compra más altos para quienes buscan cambiar dólares.

En promedio, en bancos de México y la frontera norte, el dólar se vende en $17.57 pesos y se compra en $16.44 pesos. Mientras tanto, en casas de cambio de Tamaulipas, el dólar se vende en $17.69 pesos y se compra en $16.75 pesos. Por su parte, en Tijuana, el precio del dólar se ubica este martes en $17.29 pesos a la venta, aunque la cotización puede variar según la zona y el establecimiento.

En empresas de envío de remesas, Western Union cotiza el dólar en $16.89 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram establece el tipo de cambio en $17.71 pesos por unidad.

Recuerda que el precio del dólar cambia constantemente durante el día, por lo que la cotización puede variar al momento de realizar operaciones en bancos, remesadoras o casas de cambio.

¿Cómo amaneció el precio del petróleo?

Los precios internacionales del petróleo registran incrementos este martes 26 de mayo del 2026 tras la incertidumbre generada por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El petróleo Brent se cotiza en $99.09 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubica en $92.82 dólares por barril.

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