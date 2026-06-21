J.D. Vance revela que Donald Trump le impone a su gabinete un estricto código de vestimenta

El vicepresidente James David Vance ventiló lo estricto que llega a ser el mandatario Donald Trump con los miembros de su gabinete con respecto a la manera de vestir en que suelen presentarse a las reuniones de trabajo celebradas en Washington.

Durante su intervención en el podcast “Hang Out with Sean Hannity”, el republicano de Ohio habló de las reglas no escritas sobre indumentaria a las que suelen someterse las personas más cercanas al magnate neoyorquino, lo cual define como algo pasado de moda.

“El presidente tiene la idea de que uno debe respetar el lugar, la institución y el cargo. Y una forma de hacerlo es vistiéndose como una persona normal. Y creo que eso es algo muy anticuado”, expresó.

Vance tiene claro que el deseo de su jefe es que quienes forman parte de su grupo al frente de las agencias de gobierno siempre proyecten profesionalismo, lo cual en la actualidad contrasta con el estilo de adoptado por muchos políticos actuales.

“Siempre ha sido así: siempre lleva un traje azul marino. Casi siempre lleva corbata lisa. Siempre lleva zapatos negros; les echa la bronca a algunos miembros del gabinete si llevan zapatos marrones”, indicó.

A nadie del gabinete le agrada recibir una llamada de atención por su vestimenta, así que suelen asistir a las reuniones de trabajo lo mejor presentable posible. (Kenny Holston/The New York Times vía AP)

La inusual fijación de Trump por el tema del calzado quedó exhibida en otra entrevista que el presidente le concedió al presentador de la cadena de televisión Fox News, cuando en marzo pasado reveló que ocasionalmente suele comprarles zapatos a algunos miembros de su gabinete.

“Cuando me dicen que tienen un problema, les digo: ‘Déjenme conseguirles un par de zapatos'”, mencionó.

De hecho, J.D. Vance añadió que el estricto código de vestimenta exigido por Trump se extiende más haya de sus colaboradores en la Casa Blanca, pues incluye al menos a su primogénito Donald Jr.

Y para ejemplificarlo, citó como estando en pleno acto conmemorativo del 11 de septiembre durante la campaña de 2024, el jefe de la nación veladamente criticó a su vástago.

“En un momento dado, el presidente se da la vuelta y mira a Don Jr. quien llevaba un cuello extendido. Y el presidente dice: ‘Vaya, Don, ese cuello es bastante ancho’. Y se notó que fue una indirecta descarada. Así que siempre he usado traje azul marino, zapatos negros y cuello clásico”, puntualizó.

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