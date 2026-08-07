¿Cuáles son los ingresos máximos permitidos para calificar al SSI del Seguro Social en 2026?

Una de las dudas más frecuentes entre quienes reciben o quieren solicitar el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) es cuánto dinero pueden ganar sin perder este beneficio. La respuesta no es tan sencilla como parece, porque la Administración del Seguro Social (SSA) no establece un solo límite de ingresos para todos los casos. En realidad, todo depende de dónde provenga el dinero que recibe cada persona.

Muchas personas creen que el límite es de $994 dólares al mes, pero esa cifra suele malinterpretarse. Ese monto corresponde al beneficio federal máximo del SSI para una persona en 2026, no al ingreso máximo permitido para participar en el programa. En otras palabras, recibir más de esa cantidad al mes no significa automáticamente que una persona deje de ser elegible.

Sería extraordinario que el criterio de ingresos para la elegibilidad del SSI fuera tan sencillo como el cálculo de todas tus ganancias. No es así. La SSA aplica varias reglas para calcular qué parte de los ingresos realmente cuenta al momento de determinar el beneficio.

El SSI no cuenta todos tus ingresos

El SSI funciona como un apoyo económico para personas mayores, con discapacidad o con recursos limitados. Para calcular el pago mensual, la SSA primero revisa los ingresos del solicitante, pero no toma en cuenta cada dólar que recibe.

Esto ocurre porque existen exclusiones que reducen los llamados “ingresos computables”. Dependiendo del tipo de ingreso, la cantidad que realmente considera la SSA puede ser mucho menor. Por ejemplo, la agencia excluye los primeros $20 dólares de la mayoría de los ingresos mensuales. Si el dinero proviene de un salario, además descuenta los primeros $65 dólares y solo considera la mitad del resto.

Esa diferencia explica por qué una persona que trabaja puede ganar bastante más dinero que alguien cuyo único ingreso proviene del Seguro Social y, aun así, seguir recibiendo un cheque del SSI.

Si solo recibes Seguro Social, el límite es distinto

Un caso muy común es el de los adultos mayores que únicamente reciben una pensión mensual del Seguro Social. En esa situación, la SSA solo aplica la exclusión general de $20 dólares. Eso significa que el cheque del SSI desaparece cuando el beneficio mensual del Seguro Social alcanza aproximadamente $1,014 dólares.

Un ejemplo ayuda a entenderlo mejor: si una persona recibe $800 dólares mensuales del Seguro Social, la SSA primero descuenta los $20 de exclusión. Así, únicamente considera $780 dólares como ingreso computable. Después resta esa cantidad al beneficio federal máximo del SSI de $994 dólares. El resultado es un pago del SSI de $214 dólares. Es decir, la persona terminaría recibiendo $1,014 dólares al mes entre ambos programas.

Estas cifras son únicamente ejemplos para mostrar cómo funciona el cálculo y no representan un resultado garantizado para todos los beneficiarios.

Quienes trabajan pueden ganar más

Las reglas cambian cuando el ingreso proviene de un empleo. En este caso, la SSA primero excluye los $20 dólares generales, después descuenta otros $65 dólares correspondientes a ingresos por trabajo y únicamente toma en cuenta la mitad del dinero restante. Eso es un total de $85 dólares que se restan antes del cálculo del beneficio. Gracias a esa fórmula, una persona puede obtener un salario mucho mayor antes de dejar de recibir el SSI.

Para 2026, un beneficiario que solo tenga ingresos por trabajo puede ganar aproximadamente $2,073 dólares brutos al mes antes de que el pago federal del SSI llegue a cero. Por ejemplo, si alguien gana $1,000 dólares al mes trabajando medio tiempo, la SSA primero resta los $85 dólares de exclusiones (1,000 – 85 = 915). Después divide entre dos el dinero restante para calcular el ingreso computable (915 ÷ 2 = 457.5).

Con ese resultado, la persona todavía recibiría un cheque del SSI de aproximadamente $536.50 dólares, para juntar el monto máximo de $994 dólares al mes, además de conservar su salario.

Esta es una de las razones por las que la SSA busca incentivar el empleo. Conforme aumentan los ingresos laborales, el beneficio disminuye gradualmente en lugar de desaparecer de inmediato.

¿Qué pasa si tienes ambos ingresos?

Muchas personas reciben una combinación de Seguro Social y un salario de medio tiempo. En esos casos, la SSA realiza el cálculo por separado. Primero aplica la exclusión de $20 dólares al ingreso del Seguro Social, después utiliza la exclusión de $65 dólares y la reducción del 50% para el salario.

Por ejemplo, una persona que recibe $600 dólares del Seguro Social y gana $500 dólares trabajando tendría ingresos computables por $797.50 dólares. Eso todavía permitiría recibir un pago aproximado de $196.50 dólares del SSI.

Los recursos también pueden afectar la elegibilidad

Los ingresos laborales y no laborales, como los beneficios del Seguro Social, no son el único requisito del programa. En 2026, el SSI también establece un límite de $2,000 dólares en recursos para una persona y de $3,000 dólares para una pareja. Sin embargo, la vivienda principal, un automóvil utilizado para transporte y la mayoría de los artículos del hogar no cuentan dentro de ese límite.

Por esa razón, una persona puede cumplir con los requisitos de ingresos y aun así no ser elegible si supera el límite de recursos establecido por la SSA.

Si tienes dudas sobre tu caso, lo más recomendable es consultar directamente con la Administración del Seguro Social antes de asumir que no calificas. Como explicamos, las reglas cambian según el origen de los ingresos.

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