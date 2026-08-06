¿Sabes quién recibirá tu Seguro Social cuando fallezcas?

Muchas personas creen que los pagos del Seguro Social desaparecen cuando fallece el beneficiario; sin embargo, eso no siempre ocurre. Dependiendo de tu situación familiar y de tu historial laboral, algunos de tus seres queridos podrían tener derecho a recibir beneficios como sobrevivientes. La clave está en saber quiénes califican, qué requisitos deben cumplir y cuándo pueden solicitar esa ayuda económica.

La Administración del Seguro Social (SSA) ofrece beneficios para sobrevivientes a ciertos familiares de un trabajador fallecido. En muchos casos, este apoyo representa un ingreso importante para quienes dependían económicamente de esa persona.

“El valor de los beneficios para sobrevivientes que tienes con nosotros probablemente sea mayor que el valor de tu seguro de vida individual”, señala la Administración del Seguro Social.+

Para entender cómo funcionan los beneficios para sobrevivientes, debemos explicar los distintos panoramas que se pueden presentar antes del fallecimiento de algún beneficiario del Seguro Social.

Si estabas casado

Si reuniste los créditos laborales necesarios para recibir el Seguro Social, lo que normalmente requiere alrededor de 10 años de trabajo, tu esposo o esposa podría recibir hasta el 100% de tu beneficio mensual al alcanzar la edad plena de jubilación. Si el cónyuge sobreviviente tiene al menos 60 años, también puede solicitar un beneficio reducido.

En caso de tener una discapacidad que cumpla con los requisitos de la SSA, ese pago puede comenzar desde los 50 años.

Además, sin importar la edad, el cónyuge que vivía contigo puede solicitar un pago único por fallecimiento de $255 dólares.

¿Qué pasa si estabas divorciado?

Muchas personas desconocen que un exesposo o exesposa también podría tener derecho a beneficios. Si el matrimonio duró al menos 10 años, el excónyuge puede recibir beneficios como sobreviviente, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la SSA. También existen beneficios reducidos a partir de los 60 años o desde los 50 si la persona tiene una discapacidad.

Incluso, si ese exesposo o exesposa está criando a un hijo tuyo menor de 16 años, podría recibir beneficios sin que necesariamente se aplique el requisito de los 10 años de matrimonio.

Los hijos también pueden recibir ayuda

Los hijos solteros menores de 18 años pueden recibir hasta el 75% del beneficio del trabajador fallecido. Si todavía estudian tiempo completo en una escuela primaria o secundaria, ese apoyo puede extenderse hasta los 19 años.

En los casos donde no exista un cónyuge sobreviviente con derecho al pago único por fallecimiento, los hijos también podrían recibir esa ayuda de $255 dólares.

¿Y si mi hijo ya es adulto?

Cuando tienes un hijo mayor de los 18 años que no estudia, no es elegible para recibir el beneficio de sobrevivientes del Seguro Social, salvo una excepción importante: si tu hijo desarrolló una discapacidad antes de cumplir 22 años y la SSA reconoce esa condición, puede seguir recibiendo beneficios para sobrevivientes incluso siendo adulto.

Esto permite que las familias con hijos que dependen permanentemente de sus padres mantengan un apoyo económico después del fallecimiento del beneficiario.

Los padres también podrían calificar

Aunque pocas personas lo saben, algunos padres también pueden recibir beneficios.Si tus padres dependían de ti para cubrir al menos la mitad de sus gastos y tienen 62 años o más, podrían ser elegibles para recibir pagos como sobrevivientes.

La SSA explica cómo funciona este beneficio.

“Un padre puede recibir el 82.5% del beneficio completo por jubilación o discapacidad del trabajador fallecido. Si son dos padres quienes reciben beneficios, cada uno puede obtener el 75%“, indica la Administración del Seguro Social.

¿Qué ocurre si ya recibías el Seguro Social?

Cuando un beneficiario fallece, los pagos correspondientes al mes de su muerte o posteriores deben devolverse a la SSA. Eso no significa que la familia pierda automáticamente el derecho a recibir ayuda. Si el cónyuge ya cobraba beneficios basados en el historial laboral del fallecido, la agencia normalmente convierte esos pagos en beneficios para sobrevivientes una vez que se reporta el fallecimiento.

Si el esposo o la esposa ya recibía un beneficio por su propio historial de trabajo, deberá presentar una solicitud para que la SSA determine cuál de los dos pagos le resulta más conveniente.

No todos recibirán beneficios

En algunos casos, hijastros, nietos, nietastros o hijos adoptivos también pueden calificar para recibir beneficios, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la ley.

También es importante saber que existe un límite para el total que una familia puede recibir cada mes. La SSA establece un máximo que normalmente equivale a entre el 150% y el 180% del beneficio del trabajador fallecido, sin importar cuántos familiares sean elegibles.

Si quieres que tus seres queridos puedan acceder a estos beneficios sin complicaciones, lo mejor es mantener actualizada tu información ante la Administración del Seguro Social y hablar con tu familia sobre este tema.

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