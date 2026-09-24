Lili Estefan y Raúl de Molina respaldan a Lourdes Stephen y el público pide lo mismo para Ana Patricia Gámez…

Lourdes Stephen conduce actualmente “Al Rojo Vivo” y Telemundo. Así como “Pica y se extiende”. Pero eso no borra los 20 años de trayectoria en Univision, cadena en la que también se ganó muchos amigos. Entre ellos, los conductores de “El Gordo y la Flaca”, Lili Estefan y Raúl de Molina.

Actualmente, los nombres de estas tres celebridades acaparan titulares, debido al penoso momento personal que atraviesa la conductora de “Al Rojo Vivo”.

En horas recientes, Stephen ha sido víctima de las opiniones expuestas por su aún esposo, Michael Puchades. Este ha buscado evidenciarla bajo un supuesto discurso religioso, en el que concretamente la critica por su forma de aparecer en las redes sociales. Estos hechos no han pasado desapercibidos para Lili Estefan y Raúl de Molina, conductores de “El Gordo y la Flaca”.

Las estrellas de Univision reaccionaron a un post de la revista “People en Español” en las redes sociales. Dejando los siguientes mensajes para su antigua compañera de trabajo y amiga personal: “Lourdes te quiero y te deseo todo lo mejor. Eres una gran persona. Adelante, que la felicidad te espera”, escribió De Molina. Y así mismo, opinó Estefan: “Prima te quiero mucho y aquí estamos todos a tu lado 🫶”.

Como ellos, también han reaccionado Michelle Galván y Carolina Sandoval. Galván comentó: “Lulu te queremos y sabemos quién eres, una gran persona”. Mientras que Sandoval escribió: “Te queremos y respetamos tu trayectoria, una mujer íntegra y gran madre. Mujer, eres todo lo que está correcto”.

Y Ana Patricia Gámez…

El apoyo que el talento de Univision le está brindando a Lourdes Stephen no le ha pasado desapercibido al público hispano. Y es que, en efecto, todas las amistades que la conductora dominicana mantiene en la cadena han dicho presente. Sin embargo, esto mismo ha generado comparaciones.

Ana Patricia Gámez ha vivido un divorcio público con Luis Carlos Martínez, hermano de Karla Martínez, conductora del programa matutino de TelevisaUnivision, “Despierta América”. Sin embargo, poco se ha hablado sobre esta situación en dicha cadena y mucho menos en este programa, cuando Gámez también fue conductora de este y fue uno de los talentos más importantes de la cadena de televisión.

Se ha dicho que personalidades como Francisca sí se mantienen firmes en amistad con Gámez, y así muchas otras personalidades; sin embargo, poco se dice de ello porque el apoyo no ha sido del todo público como lo ha sido hacia Lourdes Stephen, y el público asiduo a las plataformas digitales ha dado su veredicto al respecto.

“Así hubieran apoyado a Ana Patricia”, comentó una usuaria de Instagram. “Bien selectivos los de Univision”, agregó alguien más. Otros son aún más inquisitivos con sus mensajes: “¿Por qué no dieron su apoyo a Ana Patricia? ¿Por qué el esposo es mexicano y hermano de Karla?

Otros critican la publicación de dicho medio, debido a que el silencio del talento de Telemundo no significa, según el mensaje, que estos no le estén brindando apoyo. El comentario dice lo siguiente: “Porque no publiquen nada o alcen su voz, los compañeros de Telemundo están respetando su situación; no por eso quiere decir que no la está apoyando”.

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