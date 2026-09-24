Madre de víctima del ICE dice que votó por Trump: “No para esto” y exige justicia

La muerte de Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años que recibió disparos de un agente de ICE en Minneapolis, volvió a ocupar el centro de la atención en Washington. Esta vez, su madre, Donna Ganger, llegó al Capitolio para hablar junto con familiares de otras víctimas y exigir respuestas sobre las investigaciones de cinco muertes relacionadas con agentes federales de inmigración.

Durante un foro público bicameral, Ganger reveló además que es republicana registrada y que votó por Donald Trump. Explicó que lo hizo bajo la idea de que los agentes federales protegerían a los ciudadanos estadounidenses.

“Voté por el presidente Trump con la convicción de que estos agentes estaban aquí para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos, a personas inocentes como nuestra familia y los demás aquí presentes, contra los terroristas. Desde luego, no para acusarnos de terroristas y arrebatar vidas valiosas”, declaró Ganger. Después resumió su sentimiento con una frase contundente: “Esto es una locura”.

Renee Good fue asesinada por agentes federales en Minneapolis en enero. Foto: AP / Mark Schiefelbein)

La muerte de Renée Good volvió al Capitolio

Good fue asesinada el 7 de enero de 2026 en Minneapolis, durante un encuentro con un agente de ICE. La familia ha cuestionado desde entonces la actuación de las autoridades y ha pedido que exista una investigación que permita determinar responsabilidades.

En su testimonio escrito, Ganger dijo que las muestras de apoyo recibidas después de la muerte de su hija habían significado mucho para la familia, pero añadió: “Los pensamientos y las oraciones no son suficientes. Necesitamos acción. Necesitamos rendición de cuentas”.

Su hijo, Brent Ganger, también participó en el foro. Señaló que las diferencias políticas no deberían impedir que las familias busquen justicia y sostuvo que los agentes del orden deben responder cuando causan daño.

“Debe existir un camino hacia la justicia para aquellos a quienes dañan”, afirmó Brent Ganger.

Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado por agentes federales en Houston en julio. Foto AP / Mark Schiefelbein)

Cinco casos llegaron ante legisladores

El encuentro reunió testimonios relacionados con las muertes de Rubén Ray Martínez, Renee Good, Alex Pretti, Lorenzo Salgado Araujo y Johan Sebastián Durán Guerrero. La convocatoria oficial de los legisladores señaló que familiares y testigos hablarían sobre los cinco casos.

Entre ellos estuvo Rachel Reyes, madre de Rubén Ray Martínez, quien murió tras recibir disparos de un agente de ICE en marzo de 2025. También declararon Ronaldo y Lorenzo Salgado, hijos de Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano muerto durante un operativo de ICE en Houston en julio de 2026.

Los hermanos reclamaron conocer la identidad de los agentes involucrados y cuestionaron que todavía no hayan recuperado todas las pertenencias de su padre. “Nuestro padre no era un criminal”, afirmó Lorenzo Salgado Jr., según el relato difundido por Univision.

También participó Stella Carlson, quien grabó el tiroteo contra Alex Pretti en Minneapolis. La oficina de la senadora Tina Smith confirmó su participación y señaló que su video constituye una pieza relevante dentro de la controversia sobre ese caso.

Este foro permitió que familiares y testigos llevaran al Capitolio sus reclamos sobre ICE, investigaciones y rendición de cuentas.

Renee Good's mom: "I am a registered Republican. I voted for President Trump under the impression that these agents were here to protect the citizens of the United States — innocents like our family and the others here — against terrorists. Certainly not to accuse those of us? pic.twitter.com/BVXssqV6Iy — Aaron Rupar (@atrupar) September 23, 2026

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