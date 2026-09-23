Acuerdo de Apple por $250 millones: ya puedes reclamar tu pago si tienes un iPhone

Si tienes un iPhone de los modelos más recientes, una revisión de los datos de tu teléfono podría determinar si puedes participar en uno de los acuerdos de compensación que involucran a Apple. El proceso ya está abierto y los usuarios que cumplan con las condiciones establecidas tienen varios meses para presentar su solicitud.

El acuerdo contempla un fondo de $250 millones de dólares, creado para resolver una demanda colectiva relacionada con las funciones de Apple Intelligence de Siri. Los consumidores que participaron en el caso señalaron que compraron determinados modelos de iPhone esperando recibir funciones de inteligencia artificial que, según las acusaciones, no estuvieron disponibles como esperaban.

Aunque Apple negó las acusaciones, llegó a un acuerdo que no debe interpretarse como una admisión de responsabilidad o irregularidad por parte de la compañía.

“El fondo de compensación de $250 millones de dólares representa el mayor acuerdo por publicidad engañosa de la historia”, comentó Ryan Clarkson, abogado principal de la demanda colectiva y fundador y socio gerente del bufete Clarkson, en un correo electrónico.

¿Quiénes pueden reclamar el dinero de Apple?

La compensación no está disponible para cualquier persona que tenga un iPhone. El acuerdo establece una lista específica de dispositivos y un periodo determinado de compra.

Pueden presentar una reclamación quienes hayan comprado un iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max o cualquier modelo de iPhone 16 entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025.

Otro requisito importante es que la persona que presenta la reclamación debe haber sido quien compró originalmente el teléfono. Además, el dispositivo debió adquirirse para uso personal o profesional, no con la intención de revenderlo.

El sitio oficial de reclamaciones también establece que cada dispositivo elegible permite recibir un solo pago en efectivo. Si una persona compró más de un iPhone que cumple con los requisitos, deberá presentar un formulario separado por cada teléfono.

¿Cómo reclamar el pago del acuerdo de Apple?

Los consumidores que consideren que cumplen con las condiciones pueden presentar su solicitud a través de SmartphoneAISettlement.com, el portal señalado para administrar las reclamaciones.

El formulario requiere algunos datos personales básicos, entre ellos el nombre, la dirección y el número de teléfono. También será necesario proporcionar el número de serie del iPhone.

Este dato puede encontrarse directamente desde el teléfono, dentro de la sección de Ajustes. Por ello, quienes vayan a completar el formulario deben tener disponible el dispositivo correspondiente o contar con la información necesaria antes de iniciar el proceso.

Una vez completados los datos, el consumidor podrá elegir cómo quiere recibir el dinero. Las opciones disponibles son PayPal, Venmo, depósito directo o cheque.

El plazo para presentar una reclamación permanece abierto hasta el 21 de diciembre de 2026. Esto significa que los usuarios elegibles todavía tienen tiempo para revisar la información de su dispositivo y completar el formulario.

¿Cuánto dinero recibirán los usuarios de iPhone?

El pago inicial previsto para una reclamación válida es de $25 dólares por cada dispositivo elegible. Sin embargo, esa cantidad no necesariamente será definitiva.

De acuerdo con el sitio oficial del acuerdo, el monto podría aumentar hasta $95 dólares o reducirse. La cantidad final dependerá, entre otros factores, del número total de reclamaciones válidas que sean presentadas y de las condiciones establecidas para distribuir el fondo de compensación.

¿Cuándo llegará el dinero?

Presentar el formulario no significa que el pago vaya a enviarse inmediatamente. El acuerdo todavía está sujeto a la aprobación judicial correspondiente. Un tribunal de distrito de Estados Unidos en San José, California, tiene programada una audiencia para el 24 de febrero de 2027, fecha en la que se analizará la aprobación del acuerdo.

El proceso también podría prolongarse si se presentan apelaciones. Si no ocurre ese escenario, el sitio oficial de reclamaciones señala que la compensación será procesada con prontitud una vez que se cumplan las condiciones necesarias.

Los usuarios que crean reunir los requisitos pueden consultar el portal oficial antes de enviar sus datos. También existe una línea de información en el 1-888-988-8945 para quienes tengan dudas sobre su elegibilidad.

Si no estás seguro si calificas, conviene conservar los comprobantes y la información relacionada con el dispositivo, ya que cualquier dato incorrecto podría afectar el procesamiento de la reclamación.

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