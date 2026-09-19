Empresario alerta de fuga de multimillonarios y cómo afectaría al empleo en California

Un nuevo impuesto dirigido a las grandes fortunas podría tener consecuencias que alcancen mucho más allá de los multimillonarios de California. El empresario Eric Schiffer habló para FOX Business y advirtió que algunos podrían abandonar el estado si la propuesta es aprobada, una decisión que, según su postura, también podría repercutir en empresas, inversiones y oportunidades laborales.

La medida es la Proposición 40, que aparecerá en la boleta electoral de California el 3 de noviembre. La iniciativa propone un impuesto único equivalente al 5% del patrimonio neto de los multimillonarios que fueran residentes del estado el 1 de enero de 2026. El pago tendría que realizarse en 2027, aunque podría dividirse durante cinco años con un costo adicional.

Schiffer, presidente de Patriarch y director ejecutivo de Reputation Management Consultants, aseguró a FOX Business que trabaja con varios clientes multimillonarios, incluidos residentes de California. Según afirmó, algunos están inconformes con la propuesta.

“Creo que el impacto de esta aprobación en California es como un enorme succionador de todos estos emprendedores que están siendo expulsados de California porque simplemente no van a querer quedarse”, señaló Schiffer, empresario y ejecutivo de gestión patrimonial.

El empresario cuestionó los motivos que tendrían algunos residentes para permanecer en el estado si deben pagar el nuevo impuesto.

“¿Por qué alguien se quedaría si ha dedicado su vida a acumular riqueza sobre la que ya ha pagado impuestos?”, continuó Schiffer.

La propuesta contempla algunas excepciones: los bienes inmuebles, las pensiones y las cuentas de jubilación, por lo general, quedarían fuera del cálculo del impuesto.

Uno de los argumentos de Schiffer es que la salida de grandes empresarios podría afectar también a trabajadores que no tienen grandes patrimonios. Su razonamiento parte de que algunos multimillonarios son propietarios o líderes de compañías que emplean a numerosas personas.

“Van a ver a algunos de los hombres y mujeres más brillantes y exitosos que han sido la piedra angular de los ingresos fiscales y de las donaciones, y que dirigen empresas que emplean a muchísimas personas, decir: ‘Se acabó, me voy. Adiós'”, comentó Schiffer.

El empresario añadió que una salida de compañías e inversionistas podría reducir las oportunidades para otros trabajadores.

“Creo que una de las consecuencias, si eres una persona que trabaja en California, es que habrá menos oportunidades”, aseguró Schiffer.

La Oficina del Analista Legislativo de California (LAO), organismo no partidista, señala que algunos multimillonarios podrían decidir abandonar el estado si se aprueba el impuesto. La oficina estima que esos cambios de comportamiento podrían reducir los ingresos fiscales estatales en menos de $1,000 millones de dólares al año. Al mismo tiempo, calcula que el impuesto podría generar temporalmente decenas de miles de millones de dólares durante varios años.

Otro punto del debate es la forma en que los multimillonarios mantienen sus fortunas. Una parte importante de su patrimonio puede estar concentrada en acciones de empresas, incluidas compañías privadas, en lugar de dinero disponible en efectivo.

El multimillonario Mark Cuban ha señalado anteriormente que algunos fundadores pueden tener una gran cantidad de riqueza en acciones, pero poco efectivo disponible. Schiffer planteó una consideración similar al hablar sobre sus clientes.

Este aspecto podría ser relevante porque la propuesta busca gravar el patrimonio neto. Por ello, la cantidad sobre la que se calcularía el impuesto no necesariamente correspondería al dinero que una persona tiene disponible en sus cuentas bancarias.

El Partido Demócrata de California ha respaldado la propuesta, mientras que algunos dirigentes, incluido el gobernador Gavin Newsom, se han manifestado en contra. El representante Ro Khanna, demócrata por California, ha defendido anteriormente un impuesto a las grandes fortunas como una forma de preservar servicios de salud para los trabajadores del estado.

Schiffer también cuestionó la posibilidad de que en el futuro una medida similar pudiera alcanzar a personas con patrimonios menores.

“Si van tras los multimillonarios, lo siguiente será que vayan tras ti si tienes una fortuna de cientos de millones de dólares”, comentó Schiffer.

Por ahora, la Proposición 40 está dirigida a quienes cumplan con el umbral de patrimonio y residencia establecido en la iniciativa. Para los trabajadores, el posible efecto sobre el empleo dependerá de las decisiones que tomen los empresarios, las compañías y los inversionistas ante cualquier cambio fiscal. Por eso, las consecuencias económicas que Schiffer anticipa deben distinguirse de los resultados que todavía no pueden darse por hechos.

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