Walmart anuncia ofertas de hasta el 50% para competir con los Prime Big Deal Days de Amazon

La batalla por las compras de otoño ya tiene fecha y Walmart quiere quedarse con una parte importante del gasto de los consumidores. La cadena anunció una semana de descuentos que se desarrollará prácticamente al mismo tiempo que los Prime Big Deal Days de Amazon, justo cuando muchas familias en Estados Unidos comienzan a preparar sus compras para las fiestas de fin de año.

El evento Deals & More de Walmart arrancará a las 12:00 a. m., hora del Este, del 5 de octubre y permanecerá activo hasta el 11 de octubre. Durante siete días, los clientes podrán encontrar promociones en distintas categorías, desde artículos para el hogar y tecnología hasta juguetes y productos relacionados con Halloween.

La estrategia hará que los dos grandes eventos comerciales se enfrenten durante 48 horas. Amazon tiene programados sus Prime Big Deal Days para el 6 y 7 de octubre, por lo que esas dos jornadas concentrarán una amplia oferta de descuentos de ambas compañías.

Walmart ha adelantado algunas de las promociones que estarán disponibles. Los artículos para el hogar tendrán rebajas de hasta 50%. En tecnología, los descuentos llegarán al 40%; mientras que juguetes, alimentos y productos de Halloween tendrán reducciones de hasta 30%. También se contemplan descuentos de hasta 25% en herramientas y de 20% en artículos de bienestar.

“¡Atención! ¡Se avecinan grandes ofertas!”, anuncia Walmart en su sitio web.

La compañía explicó que eligió estas fechas tomando en cuenta el momento en que sus clientes comienzan a realizar determinadas compras.

“Planificamos nuestros eventos en función de cómo y cuándo nuestros clientes quieren comprar”, comentó un portavoz de Walmart. “Sabemos que muchos clientes están empezando a pensar en las fiestas navideñas con antelación, al mismo tiempo que compran para sus necesidades diarias y de temporada, así que queríamos darles una semana completa para ahorrar a principios de octubre”.

Uno de los puntos que diferencia ambas campañas es el acceso. El evento de Walmart estará disponible para el público en general y no será necesario pagar una membresía para participar en sus promociones. Amazon, en cambio, mantiene los Prime Big Deal Days como una campaña exclusiva para sus suscriptores Prime.

“¿Quieres adelantarte a las compras navideñas? Los miembros Prime pueden empezar a ahorrar ahora mismo antes de los Prime Big Deal Days 2026, que regresan del 6 al 7 de octubre con 48 horas de ofertas exclusivas en más de 35 categorías”, señaló Amazon en un comunicado de prensa.

La empresa agregó que las ofertas comenzarán a las 12:01 a. m., hora del Pacífico, del 6 de octubre. Los miembros Prime podrán acceder a millones de promociones en marcas, productos de temporada y artículos de uso cotidiano. Además, Amazon ya comenzó a mostrar algunas ofertas anticipadas antes del inicio oficial del evento.

Para quienes todavía no tienen una membresía, Amazon también está promoviendo la posibilidad de registrarse o iniciar una prueba gratuita. De esta manera, los nuevos usuarios podrán acceder a las ofertas reservadas para clientes Prime y a otros beneficios incluidos en el programa.

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