Dónde puedes encontrar casas de $250,000 en California

Encontrar una casa de alrededor de $250,000 dólares en California todavía es posible, aunque no en los mercados inmobiliarios más conocidos del estado. En esta ocasión, te vamos a decir en qué condado del estado se ofrecen esos precios, convirtiéndose en un sitio donde muchos compradores pudieran adquirir su primera propiedad.

De acuerdo con el Informe de Ventas y Precios de Viviendas de julio de 2026 de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California (CAR), el condado de Trinity, una zona rural del norte de California, aparece como el mercado con el precio medio de viviendas más bajo del estado, $250,000 dólares. Estos precios contrastan considerablemente con las ciudades más populares como Los Ángeles y San Francisco.

Trinity ofrece una de las viviendas más económicas de California

Trinity se encuentra entre Redding y la Costa Norte, en una región caracterizada por montañas, bosques y amplias zonas naturales. Allí se ubica Weaverville, una comunidad histórica relacionada con la Fiebre del Oro de California.

El precio registrado en julio representó una caída considerable frente al mes anterior. La mediana pasó de $352,480 dólares en junio a $250,000 dólares en julio, una reducción de 29.1%.

Pero antes de emocionarte, considera que Trinity es un condado pequeño y registra un volumen reducido de operaciones inmobiliarias, por lo que la venta de unas cuantas propiedades puede modificar significativamente la mediana de un mes a otro.

“Muchas de las grandes ganancias y pérdidas probablemente se debieron a bajos volúmenes de transacciones, más que a cambios generales en las condiciones subyacentes del mercado”, advirtió el CAR en su informe.

Además, el precio de julio fue aproximadamente 4% mayor que el registrado un año antes, cuando la mediana se ubicó en $240,500 dólares.

¿Cuánto cuesta una casa en otras zonas de California?

Mientrsa el condado de Trinity muestra precios esperanzadores para muchos de los bolsillos en el estado, la mediana de California es considerablemente mayor, luego de que se ubicó en $887,680 dólares durante julio, después de disminuir 1.9% frente a los $904,640 dólares registrados en junio.

En el área de la bahía de San Francisco, el precio medio de una vivienda superó los $1.2 millones de dólares. El área metropolitana de Los Ángeles se acerca más a la mediana estatal, con $849,450 dólares.

La comparación permite dimensionar el atractivo de Trinity, pues una vivienda de $250,000 dólares cuesta menos de una tercera parte de la mediana estatal y representa una fracción todavía menor de los precios registrados en algunas de las regiones más caras. Para una familia que no puede asumir una hipoteca cercana al millón de dólares, esta diferencia puede convertir a Trinity en una alternativa que vale la pena investigar.

El precio tiene una condición: vivir lejos de las grandes ciudades

El principal sacrificio para los compradores está relacionado con la ubicación. Trinity se encuentra lejos de los grandes centros urbanos y de las comunidades costeras más pobladas de California. Su entorno ofrece montañas, bosques y espacios naturales, pero también significa tener menor acceso a algunos empleos, servicios y opciones de transporte que existen en Los Ángeles, San Francisco u otras áreas metropolitanas.

El mercado también muestra una característica favorable para quien no tiene prisa por comprar, ya que las viviendas sin vender permanecieron disponibles durante un promedio de 118 días en julio, frente a los 43.5 días de junio.

Ese mayor tiempo en el mercado puede darle al comprador la oportunidad de comparar propiedades y negociar con mayor calma. Sin embargo, también es importante considerar gastos que no aparecen reflejados en el precio de venta, como transporte, mantenimiento, impuestos y servicios.

Para quienes buscan casas de $250,000 dólares en California, Trinity representa actualmente una de las alternativas más económicas del estado. Pero el precio no lo es todo. Antes de tomar una decisión, conviene evaluar si el ahorro en la compra compensa las condiciones y la distancia de vivir en una zona rural.

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