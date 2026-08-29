El calendario completo de los pagos del Seguro Social en septiembre 2026

Septiembre está a la vuelta de la esquina, lo que significa que millones de adultos mayores, personas discapacitadas y de bajos ingresos esperan recibir su pago del Seguro Social. Hay que recordar que las fechas de estos depósitos dependen tanto del tipo de beneficio que adquieres como incluso de cuándo lo reclamaste o cuándo naciste. Por eso, para despejar cualquier tipo de duda, te dejamos el calendario de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA) de este mes.

La SSA tiene previsto comenzar los pagos del nuevo mes desde el martes 1 de septiembre. A partir de entonces, los depósitos continuarán durante las siguientes semanas, incluyendo el esquema habitual de los tres miércoles para buena parte de los jubilados y otros beneficiarios.

¿Quién recibe primero el pago del Seguro Social en septiembre?

El primer pago programado para septiembre corresponde a los beneficiarios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). La SSA tiene previsto enviar este dinero el martes 1 de septiembre.

El SSI es un programa dirigido principalmente a personas con ingresos y recursos limitados que tienen 65 años o más, o que presentan una discapacidad. Aunque la Administración se encarga de la dispersión de este recurso del gobierno, este beneficio funciona de manera independiente de los pagos tradicionales del Seguro Social.

Una diferencia importante es que la posibilidad de recibir SSI no depende del historial laboral de la persona. Por ello, sus reglas de elegibilidad son diferentes a las que se aplican para las prestaciones de jubilación, discapacidad o supervivencia del Seguro Social.

Otro pago llegará el 3 de septiembre

Dos días después del primer depósito del mes habrá otro grupo de beneficiarios que recibirá dinero. El jueves 3 de septiembre, la SSA tiene programado enviar los beneficios a las personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997.

Esta misma fecha corresponde a determinados beneficiarios que reciben pagos combinados del Seguro Social y del SSI. Por lo tanto, no todos los beneficiarios tendrán que esperar hasta el segundo, tercer o cuarto miércoles de septiembre para recibir su dinero.

Pagos del Seguro Social del “ciclo de los miércoles”

Para la mayoría de los beneficiarios del Seguro Social, septiembre tendrá el esquema tradicional de tres miércoles. La fecha exacta depende del día de nacimiento del beneficiario.

De acuerdo con el calendario de la SSA, las fechas quedan distribuidas de la siguiente manera:

Si naciste entre el 1 y el 10 de cualquier mes, recibirás el pago el miércoles 9 de septiembre .

de cualquier mes, recibirás el pago . Si naciste entre el 11 y el 20 de cualquier mes, recibirás el pago el miércoles 16 de septiembre .

de cualquier mes, recibirás el pago . Si naciste entre el 21 y el 31 de cualquier mes, recibirás el pago el miércoles 23 de septiembre.

Este sistema permite distribuir los depósitos a lo largo del mes. En total, la SSA atiende a alrededor de 71.3 millones de beneficiarios en Estados Unidos, por lo que las fechas escalonadas son una parte fundamental de la organización de sus pagos.

Hay una consideración que puede evitar confusiones: si una persona recibe beneficios del Seguro Social utilizando el historial laboral de otra persona, la SSA toma como referencia la fecha de nacimiento de esa persona para determinar cuándo corresponde el depósito.

¿Cuánto dinero reciben en promedio los beneficiarios?

El monto que llega a cada beneficiario no es igual, ya que la cantidad depende del programa, del historial de trabajo y de las circunstancias particulares de cada persona. Las estadísticas compartidas por la SSA muestran los siguientes beneficios promedio mensuales:

Jubilación del Seguro Social: $2,031.74 dólares al mes .

. Discapacidad del Seguro Social: $1,498.43 dólares al mes.

Beneficios de supervivencia del Seguro Social: $1,634.61 dólares al mes.

Seguro de Ingreso Suplementario (SSI): $736.54 dólares al mes.

Estas cantidades son promedios y no significan que todos los beneficiarios recibirán exactamente la misma suma. El pago individual puede ser diferente de acuerdo con el programa y los factores utilizados para calcular la prestación.

Los beneficiarios pueden recibir sus prestaciones mediante depósito directo en una cuenta bancaria. Este método permite que el dinero sea transferido directamente a la cuenta registrada ante la Administración del Seguro Social.

También existe la posibilidad de utilizar la tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito destinada a recibir pagos federales. En este caso, los fondos pueden ser cargados directamente en la tarjeta para que el beneficiario pueda utilizarlos.

Por ello, además de revisar la fecha que corresponde según el calendario de septiembre, es importante verificar que la información bancaria o el método de pago registrado se encuentre actualizado. Una fecha oficial de depósito no necesariamente significa que el dinero aparecerá a la misma hora para todas las personas, ya que el procesamiento puede variar dependiendo de la institución financiera o del mecanismo utilizado.

También te puede interesar: