Precio del dólar en México hoy, 4 de septiembre del 2026: billete verde se desploma

El peso mexicano volvió a ganar terreno frente al dólar este viernes 4 de septiembre, con la moneda estadounidense cada vez más cerca de perder de manera sostenida la barrera de las 17 unidades. El tipo de cambio inició la jornada con una nueva caída, mientras los mercados siguen atentos al rumbo de las tasas de interés en Estados Unidos.

El dólar cotizó en promedio en $16.90 pesos por unidad durante la apertura de este viernes. Esto representó una disminución del 0.13% frente al cierre anterior de $16.92 pesos mexicanos, de acuerdo con datos del Dow Jones.

La moneda estadounidense acumula una caída de 0.79% durante la última semana. En la comparación interanual, el retroceso alcanza el 8.14%. Además, el tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano registra tres jornadas consecutivas con una tendencia negativa.

La volatilidad actual del mercado cambiario se encuentra en 3.1%, por debajo del nivel de referencia de 7.3%. Esta diferencia apunta a un escenario de relativa estabilidad para el peso y el dólar, aunque las cotizaciones pueden cambiar durante la jornada.

El avance del peso coincidió con un debilitamiento del dólar a nivel internacional. También influyeron las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantenga sin cambios las tasas de interés, a pesar del fortalecimiento del empleo en los Estados Unidos.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del jueves quedó en $16.9278 pesos por dólar. Esta referencia se obtiene a partir del promedio de las operaciones realizadas por las instituciones bancarias durante la jornada. Sin embargo, el mercado cambiario continúa operando después del cierre oficial. Por ello, el tipo de cambio del dólar frente al peso llegó a ubicarse en $16.91 pesos por cada divisa verde.

Por su parte, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico durante los días hábiles, quedó establecido en $16.9560 pesos por dólar para este viernes 4 de septiembre.

En tanto, el tipo de cambio utilizado para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó fijado en $16.9852 pesos por cada divisa verde. Esta referencia permite calcular en pesos el monto de determinadas obligaciones pactadas en moneda estadounidense dentro de México.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta del dólar estadounidense muestran diferencias entre las principales instituciones bancarias. Este viernes 4 de septiembre, los precios registrados en el mercado cambiario electrónico son los siguientes:

Afirme: compra en $16.00 pesos y venta en $17.60 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.75 pesos y venta en $17.49 pesos.

y venta en $17.49 pesos. BBVA Bancomer: compra en $16.08 pesos y venta en $17.51 pesos.

Banorte : compra en $15.70 pesos y venta en $17.25 pesos .

: compra en $15.70 pesos y . Banamex: compra en $16.41 pesos y venta en $17.35 pesos.

Scotiabank: compra en $16.50 pesos y venta en $17.60 pesos.

Entre estas cotizaciones, Banorte presenta el precio de venta más bajo, lo que resulta favorable para quienes necesitan comprar dólares. Por otro lado, Banco Azteca muestra el precio de compra más alto, por lo que ofrece una mejor referencia para quienes buscan vender sus dólares.

Para las personas que reciben remesas desde Estados Unidos, las diferencias entre los tipos de cambio también pueden modificar el monto final que llega a México. Las cotizaciones de las principales compañías de transferencias internacionales para este viernes son las siguientes:

Western Union ofrece un tipo de cambio de $16.63 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado desde Estados Unidos.

ofrece un tipo de cambio de enviado desde Estados Unidos. MoneyGram maneja una cotización de $17.37 pesos por cada $1 dólar .

maneja una cotización de . Wise establece un tipo de cambio de $16.77 pesos mexicanos por cada dólar enviado.

Las cotizaciones bancarias y las de las empresas de envío de dinero pueden cambiar durante el día. Antes de comprar dólares, vender divisas o enviar una remesa a México, conviene revisar el precio vigente y las comisiones aplicables, ya que unos cuantos centavos pueden modificar el monto final de la operación.

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