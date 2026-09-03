Precio del dólar en México hoy, 3 de septiembre del 2026: billete verde da la pelea

El dólar en México mantiene su cotización cerca de la barrera de las 17 unidades este jueves 3 de septiembre. La moneda estadounidense comenzó la jornada con un ligero retroceso frente al peso, aunque durante las primeras horas volvió a moverse alrededor de ese nivel, en un mercado que permanece atento a la situación internacional.

El dólar cotizó en promedio en $17.01 pesos por unidad durante este jueves. En la apertura, el billete verde se ubicó en $16.953 pesos mexicanos, por debajo del cierre previo de $16.964 pesos, de acuerdo con la referencia de Investing. Esto representó una ligera apreciación inicial del peso mexicano.

Durante el miércoles, la moneda mexicana permaneció por debajo de las 17 unidades, aunque durante las primeras horas de este jueves volvió a superar ese nivel. La tensión en Medio Oriente continúa siendo uno de los factores que condicionan el comportamiento de los mercados de divisas.

El Banco de México (Banxico) informó que al cierre del miércoles el dólar se ubicó en $16.9785 pesos. Este valor se obtiene a partir del promedio de las transacciones realizadas por las instituciones bancarias durante la jornada. Sin embargo, el dólar continúa negociándose después del cierre oficial, por lo que el tipo de cambio frente al peso llegó a ubicarse en $16.99 pesos por cada divisa verde.

Por su parte, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico durante los días hábiles, quedó establecido en $16.9852 pesos por dólar para este jueves 3 de septiembre.

El tipo de cambio utilizado para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses se fijó en $16.9755 pesos por cada divisa verde. Esta referencia permite determinar el monto en pesos de determinadas obligaciones pactadas en dólares dentro de México.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta del dólar estadounidense muestran diferencias entre las principales instituciones bancarias. Este jueves 3 de septiembre, los precios registrados en el mercado cambiario electrónico son los siguientes:

Afirme: compra en $16.00 pesos y venta en $17.60 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.75 pesos y venta en $17.54 pesos.

y venta en $17.54 pesos. BBVA México: compra en $16.08 pesos y venta en $17.51 pesos.

Banorte : compra en $15.75 pesos y venta en $17.30 pesos .

: compra en $15.75 pesos y . Banamex: compra en $16.47 pesos y venta en $17.41 pesos.

Scotiabank: compra en $16.50 pesos y venta en $17.60 pesos.

Entre estas cotizaciones, Banorte presenta el precio de venta más bajo, que resulta favorable para quienes necesitan comprar la moneda estadounidense. En cambio, Banco Azteca ofrece el precio de compra más alto, lo que beneficia a quienes buscan vender sus dólares.

Para las personas que reciben remesas desde Estados Unidos, el tipo de cambio también es un dato importante. Una variación de algunos centavos puede modificar la cantidad de pesos que recibe una familia en México al momento de cobrar una transferencia. Aquí las cotizaciones de las principales compañías para la transferencia de dinero al extranjero:

Western Union ofrece un tipo de cambio de $16.64 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado desde Estados Unidos.

enviado desde Estados Unidos. MoneyGram maneja una cotización de $17.39 pesos por cada $1 dólar .

maneja una cotización de . Wise establece un tipo de cambio de $16.88 pesos mexicanos por cada dólar enviado.

Tanto las cotizaciones bancarias como las de las compañías de envío pueden cambiar durante el día. Antes de comprar dólares, vender divisas o enviar una remesa a México, es conveniente revisar el precio vigente y las posibles comisiones, ya que ambas variables influyen en el monto final de la operación.

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