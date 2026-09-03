Irán ataca objetivos de EE. UU. en Kuwait pese a las amenazas de Trump

Irán volvió a atacar este jueves en la madrugada objetivos militares de Estados Unidos en Kuwait, haciendo caso omiso de las amenazas del presidentee estadounidense, Donald Trump.

El Ejército de Kuwait afirmó que había interceptado un ataque con misiles y drones procedentes de Irán. Teherán detalló que había atacado la base aérea de Ahmad al Jaber, en territorio kuwaití, “con misiles y drones”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait condenó los ataques iraníes de esta madrugada calificándolos de “flagrante violación” de su soberanía y del derecho internacional.

“Estos ataques constituyen una flagrante violación de la soberanía de Kuwait, una amenaza directa a su seguridad, estabilidad y a la de sus ciudadanos y residentes, y una grave infracción del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad”, afirmó Exteriores en un comunicado.

Asimismo, Kuwait denunció que los ataques constituyen una “peligrosa escalada” que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región, además de “socavar sistemáticamente” los esfuerzos diplomáticos encaminados a la desescalada y la reducción de las tensiones.

El Ministerio también subrayó que el país del golfo Pérsico se reserva el pleno derecho a “adoptar todas las medidas necesarias” para salvaguardar su soberanía y defender su territorio.

En este contexto, también Qatar publicó un comunicado mostrando su condena a los recientes ataques de la República Islámica contra Kuwait, calificándolos de “flagrante violación”.

Nueva escalada de violencia en Medio Oriente

Esta nueva ofensiva se produce en el marco de una rápida escalada de violencia en Oriente Medio, desencadenada tras los bombardeos que Estados Unidos ejecutó contra instalaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Washington justificó su intervención como una medida para frenar las agresiones iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz y proteger a sus tropas en la región.

En respuesta, Teherán lanzó una oleada defensiva de misiles y drones contra bases estadounidenses situadas en Jordania, Baréin, Irak y Kuwait, un deterioro del entorno de seguridad que los países del Golfo temen que arrastre a la región a un conflicto generalizado.

El Ejército de Irán también aseguró que había atacado la base aérea de Al Minhad, en los Emiratos Árabes Unidos, pero este país del Golfo no informó de ningún ataque de este tipo.

La víspera, Irán había prometido hacer “pedazos” al enemigo estadounidense, luego de ataques a su territorio que, entre otros objetivos, alcanzaron una boda.

Según Teherán, los bombardeos dejaron un total de 19 muertos, entre ellos siete miembros de las fuerzas armadas y también civiles, uno de los balances más elevados de los últimos meses.

Cuatro de las víctimas asistían a unas nupcias en el distrito de Sirik, en el sureste del país, donde cerca de 70 personas resultaron heridas según los medios estatales.