Octubre será el mejor mes de 2026 para 3 signos del zodiaco, según la astrología

Octubre de 2026 podría convertirse en uno de los periodos más importantes del año para tres signos del zodiaco.

Según la astrología, la combinación de movimientos planetarios, cambios de perspectiva y nuevas oportunidades puede abrir una etapa marcada por mayor confianza, creatividad, estabilidad y avances en las relaciones.

No se tratará necesariamente de un golpe de suerte inesperado. Para Géminis, Libra y Tauro, la energía del mes estará relacionada con aprovechar experiencias anteriores, revisar decisiones y transformar oportunidades que parecían inciertas en caminos más concretos, dicen predicciones del sitio Spiritualify.

¿Por qué octubre de 2026 será un mes tan importante?

Octubre comenzará con Venus retrógrado en Escorpio el 3 de octubre, un movimiento que, desde la astrología, se relaciona con una revisión profunda del amor, la autoestima, la lealtad y los asuntos financieros.

El 7 de octubre, Marte en Leo formará un sextil con Urano en Géminis. Esta combinación puede asociarse con creatividad, valentía y soluciones inesperadas.

La Luna Nueva en Libra del 10 de octubre abrirá otro capítulo relacionado con las relaciones, la cooperación y los nuevos comienzos.

Más adelante, el 15 de octubre, el Sol en Libra formará un sextil con Júpiter en Leo, una configuración que la astrología vincula con confianza, visibilidad y apoyo social.

El 16 de octubre, Marte formará un trígono con Saturno favoreciendo simbólicamente la disciplina y la capacidad de convertir una intención en un plan concreto.

El 23 de octubre, el Sol se encontrará con Venus, mientras que Mercurio comenzará su retrogradación en Escorpio el 24 de octubre.

Después, Venus regresará a Libra el 25 de octubre y la Luna Llena en Tauro llegará el 26 de octubre.

Para los tres signos favorecidos, estos acontecimientos pueden representar momentos de definición, especialmente en asuntos personales, profesionales y sentimentales.

1. Géminis

Para Géminis, octubre de 2026 puede representar un periodo de reinvención.

Urano continúa transitando por este signo y, según la astrología, puede estimular cambios relacionados con la identidad, la comunicación y la manera de presentar nuevas ideas.

El sextil entre Marte y Urano del 7 de octubre resulta especialmente significativo para este signo.

Una publicación, propuesta, presentación o proyecto creativo podría adquirir mayor visibilidad cuando la originalidad se combina con una estrategia concreta.

La Luna Nueva en Libra también favorece a Géminis al producirse en otro signo de aire.

El periodo puede estimular el romance, la creatividad y las actividades que devuelven entusiasmo por experimentar.

Júpiter en Leo amplifica además los temas relacionados con comunicación, aprendizaje y contactos.

Un curso, una oportunidad profesional, una conversación comercial o una conexión inesperada podrían ayudar a convertir conocimientos en mayor reconocimiento.

El retroceso de Mercurio a partir del 24 de octubre invita a revisar rutinas y procesos laborales.

Para Géminis, el gran aprendizaje del mes será transformar la inspiración en algo que pueda llegar realmente a otras personas.

2. Libra

Libra aparece como uno de los signos más relacionados con los movimientos astrológicos de octubre.

La Luna Nueva del 10 de octubre puede marcar un nuevo comienzo en asuntos vinculados con identidad, confianza y dirección personal.

Venus retrógrado en Escorpio llevará la atención hacia la autoestima y el valor que Libra concede a sus propios esfuerzos.

Una oferta, relación o compromiso puede necesitar una revisión para comprobar si existe verdadera reciprocidad.

El 15 de octubre, el sextil entre el Sol y Júpiter puede favorecer la conexión con amistades, comunidades y redes de contactos.

Una persona cercana podría convertirse en un puente hacia una oportunidad que coincida mejor con las aspiraciones actuales.

El encuentro del Sol con Venus el 23 de octubre puede ayudar a reconocer qué relaciones y proyectos ofrecen verdadero valor.

Finalmente, Venus regresará a Libra el 25 de octubre, reforzando simbólicamente el magnetismo y la confianza del signo.

Octubre podría sentirse como el mejor mes del año para Libra porque algunas decisiones dejarán de depender de la necesidad de agradar a los demás y comenzarán a partir de una mayor claridad personal.

3. Tauro

Para Tauro, octubre tendrá un fuerte componente relacionado con las relaciones. Venus retrógrado en Escorpio puede llevar a revisar vínculos sentimentales, asociaciones profesionales, clientes o personas del pasado.

El 6 de octubre, Mercurio se encontrará con Venus, favoreciendo desde la astrología las conversaciones sobre sentimientos, compromiso y expectativas.

Una situación que permanecía sin resolver podría comenzar a adquirir mayor claridad.

El encuentro del Sol con Venus el 23 de octubre puede revelar el verdadero valor de una relación o acuerdo.

En algunos casos, esto podría fortalecer un vínculo mediante nuevos compromisos; en otros, podría mostrar que cerrar una etapa es necesario para recuperar estabilidad.

Mercurio retrógrado desde el 24 de octubre recomienda revisar conversaciones y acuerdos con especial atención.

La Luna Llena en Tauro del 26 de octubre será uno de los momentos más relevantes del mes, ya que puede simbolizar una culminación relacionada con identidad, independencia, relaciones o decisiones personales.

Para Tauro, el gran regalo de octubre podría ser precisamente la claridad: saber qué conservar, qué transformar y qué dejar atrás.