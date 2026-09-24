Casa Blanca veta a periodistas de CNN durante cena de Estado de Trump y Xi Jinping pese a orden judicial

La Casa Blanca volvió a restringir este jueves el acceso de periodistas de CNN durante la llegada del presidente chino, Xi Jinping, a la cena de Estado ofrecida por Donald Trump, apenas horas después de que un juez federal ordenara restablecer las credenciales retiradas a CNN, MS NOW y Politico.

Trump y la primera dama, Melania Trump, recibieron por la noche a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, en el Pórtico Norte de la Casa Blanca, antes de una cena en el Salón Este. La visita de Estado es la primera de Xi a Washington desde 2015 y ocurre después del viaje que Trump realizó a Pekín en mayo.

La llegada de la pareja presidencial china, sin embargo, quedó marcada por la controversia sobre el acceso de la prensa.

"This is the autopen… it's Biden." ?



President Trump shows off the legendary Presidential Walk of Fame to President Xi. pic.twitter.com/qUQEM6XoLj — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026

CNN informó que un reportero y un productor que pretendían cubrir la recepción fueron rechazados por personal de la Casa Blanca y remitidos con el director de comunicaciones, Steven Cheung. La cadena señaló que periodistas de MS NOW también tuvieron dificultades para acceder, mientras decenas de representantes de otros medios sí pudieron cubrir la llegada.

La decisión ocurrió el mismo día en que el juez federal Timothy Kelly ordenó a la Administración Trump “inmediatamente devolver, reinstalar y restaurar” las credenciales permanentes de empleados de CNN, MS NOW y Politico. La medida temporal estará vigente durante 14 días mientras continúa el litigio.

Kelly consideró que los medios demostraron, en esta etapa del proceso, que la retirada de sus acreditaciones se produjo sin el debido proceso constitucional. “La regla general es que los individuos deben recibir notificación y una oportunidad de ser escuchados antes de que el Gobierno los prive de un interés constitucionalmente protegido”, señaló.

Trump anunció el 18 de septiembre la exclusión de CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca después de acusarlos de difundir “noticias falsas”, “ficción y mentiras”. Al día siguiente, periodistas de los tres medios encontraron desactivadas sus credenciales.

Las organizaciones presentaron una demanda conjunta ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia y argumentaron que la medida constituía una represalia por su cobertura y violaba las protecciones de libertad de expresión y prensa de la Primera Enmienda, además de las garantías de debido proceso.

La controversia provocó una reacción de las principales cadenas estadounidenses. ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC suspendieron parte de su participación en el sistema audiovisual compartido de la Casa Blanca en protesta por la exclusión de medios.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) también cuestionó la medida, mientras organizaciones como Associated Press, Reuters, Bloomberg, The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal se sumaron a una declaración en defensa de la libertad de prensa.

Durante la mañana de este jueves, pese a conocerse la resolución judicial, trabajadores de los tres medios denunciaron que seguían sin poder ingresar. CNN, MS NOW y Politico solicitaron una audiencia de emergencia. Horas después, la Casa Blanca informó que las credenciales habían sido restituidas y periodistas de las organizaciones pudieron regresar al complejo presidencial.

La disputa reapareció por la noche, cuando CNN denunció nuevas restricciones para el equipo encargado de cubrir la llegada de Xi a la cena.

Mientras continuaba la confrontación con los medios, Trump y Melania desplegaron el protocolo de una visita de Estado para recibir a Xi y Peng.

Fuera de los actos oficiales también hubo protestas contra la visita. Activistas tibetanos se manifestaron en Washington con banderas del Tíbet y mensajes contra las políticas del Gobierno chino en la región.

La recepción de Xi, concebida como uno de los principales actos diplomáticos de la Casa Blanca, terminó así compartiendo los reflectores con la controversia por el acceso de la prensa, que regresó al centro de la atención apenas horas después de que un juez ordenara restituir las credenciales de los medios afectados.

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