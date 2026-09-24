¿Qué está pasando en “Top Chef VIP 5”? Lupillo renuncia y a Guty lo atienden en ambulancia
¿Por qué Lupillo toma tan drástica decisión y por qué Guty decidió probar algo a lo que es alérgico?
¿Qué está pasando en “Top Chef VIP 5“? Esta es la pregunta que nos hacemos todos desde ayer por la noche. Al finalizar el programa de ayer, la producción compartió el avance más caótico de toda la temporada, si no es que de todas las ediciones de esta competencia de cocina. En el video se entiende que, por alguna razón, Lupillo toma la decisión de abandonar la competencia, ante el escepticismo de algunos de sus compañeros y el recelo de los chefs.
En el caso de Guty Carrera, entendemos que el actor y conductor tomó la decisión de probar alimentos que posiblemente contenían camarones, siendo alérgico. Y eso lo llevó a tener que ser atendido dentro de una ambulancia.
Sea lo que sea, nos enteraremos hoy. Además, en medio de todo esto que te contamos, sabemos que otras cosas están sucediendo en este programa que poco a poco se acerca a su gran final de temporada. Entre los rumores más recientes que han sacudido al proyecto, tenemos que posiblemente en cuestión de semanas veremos a Kelly Ríos renunciar a la competencia, mientras que veremos a Nievelis volver a los fogones de “Top Chef VIP 5”.
Mientras que el chisme de Kelly sigue sin confirmarse, el de Nieves va tomando poder y forma. Y por si esto fuese poco, sabemos que aun y cuando Lupillo renunciara hoy, este se mantiene vigente en la competencia de cocina de Telemundo. Porque así lo ha demostrado en sus redes sociales.
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