Nailea se salva y Stephanie Salas es eliminada de “Top Chef VIP 5”

Anoche se vivió una eliminación inesperada, pero al mismo tiempo previsible, en “Top Chef VIP 5“. Suena contradictorio, pero es la verdad. Stephanie Salas y Nailea Norvind prepararon los peores platos del reto de anoche, 21 de septiembre, según el chef Toño de Livier.

¿A qué me refiero con inesperada pero previsible? Stephanie entró siendo, literalmente, el rival a vencer dentro de esta competencia. Sus platillos siempre fueron sobresalientes, y desde la primera semana empezó a acumular cucharas, tras ganar varios retos e inmunidades. Sin embargo, la presión empezó a jugarle una mala pasada.

Sus compañeros no se amedrentaron; decidieron mejorar y lo hicieron. Lupillo Rivera, Kelly Ríos, Guty Carrera, Roberto Romano, Ninel Conde, Mauricio Garza y Miguel Arce comenzaron a dar la pelea. La presión incrementó para Stephie. Comenzó a cometer errores y a no escuchar o a no entender la prioridad en ciertos retos.

Anoche, eso fue lo que pasó. Su tofu mató el sabor del tuberculo, y la peor crema/sopa de Nailea Norvind la dejó fuera de la competencia de cocina de Telemundo.

¡Nailea no cocinó bien anoche! Los nervios y la ansiedad la llevaron a cometer error tras error. Lo único que le permitió continuar en el juego fue que su sopa/crema mantenía el sabor del principal ingrediente. El tubérculo. El producto no se trabajó como es debido, según la chef Betty Vásquez, pero el sabor estaba ahí. En el platillo de Stephanie, ni eso.

La mamá de Michelle Salas vio cómo su historia dentro de esta competencia llegaba a su final. Se fue del programa con una sonrisa, pero con lágrimas en los ojos. Feliz por los amigos que logró hacer en este proyecto. Triste porque, aunque estaba lista para irse, también es verdad decir que ella quería llegar a la final.

La competencia avanza y se avecina la final. Hoy regresarán a la cava tres exparticipantes de la temporada cuatro: Matías Ochoa, Norkys Batista y Angélica Celaya.

¿Qué reto traerán entre manos para esta noche de martes?

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