Meghan Markle fue captada en Reino Unido junto a Ellen DeGeneres

A solo unas semanas de su mudanza de regreso al Reino Unido, la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, fue captada por primera vez en público. Sin embargo, no apareció sola, pues junto a ella estuvo la conductora estadounidense Ellen DeGeneres y su esposa Portia de Rossi.

El encuentro tuvo lugar en un bar ubicado en Oxfordshire durante la tarde del pasado 21 de septiembre, ante la mirada curiosa de quienes se encontraban en el mismo establecimiento.

Como era de esperarse, el video que inmortalizó la interacción entre ambas famosas se viralizó rápidamente en redes sociales, desatando una ola de opiniones divididas entre los internautas.

Y es que mientras unos celebraron el primer avistamiento de la duquesa de Sussex, hubo quienes criticaron duramente la invasión de privacidad a la histrionisa, especialmente después de su reciente polémica por filtración de datos.

“Es bueno verla de nuevo, pero esto es un poco invasivo”; “Simplemente déjenla ser” y “Dejen que la mujer salga a comer tranquila. Es muy raro que sean tan odiosos y maleducados”, destacan entre las reacciones de los internautas.

@pagesix Meghan Markle was spotted in the UK for the first time since her move, mingling with fellow A-list expat Ellen DeGeneres at a pub. 👀 ♬ original sound – Page Six

Recordemos que el nombre de Meghan Markle encabezó los medios internacionales al revelarse que su número telefónico fue filtrado a través de un chat de WhatsApp entre madres y padres de alumnos de la escuela de su hijo Archie.

De acuerdo con información difundida por el diario The Sun, la integrante de la familia real habría sido el blanco de “una alerta de seguridad” que el tabloide británico calificó como ‘Meg Leak Drama’ (el drama de la filtración de Meghan).

Este consistió no solo en la revelación de su número telefónico, sino también en la de uno de los mensajes que Meghan Markle colocó dentro del grupo compuesto por padres de familia de la escuela de su primogénito.

“¡Hola mamás! Gracias por la cálida bienvenida (emoji de corazón). Estoy muy feliz de formar parte de esta comunidad”, responde la actriz cuando le aseguran que el pequeño Archie tendrá un fabuloso primer día de clases.

Ambos incidentes han adquirido mayor atención mediática debido a que una de las razones detrás de la mudanza de Harry y Meghan al Reino Unido estaba relacionada con establecer una vida más tranquila y alejada de los reflectores para sus hijos Archie y Lilibet.

El príncipe Harry y su primera aparición pública tras su regreso a Reino Unido

A diferencia de Meghan Markle, la primera aparición pública del príncipe Harry estuvo relacionada con una causa social. El hijo menor de Lady Di sorprendió al aparecer solo en la gala de los “Invictus Spirit Awards”.

Como parte de su participación, el hijo del Rey Carlos III brindó un discurso en el que resaltó la importancia de estar cerca de quienes atraviesan dificultades y de reconocer las enseñanzas que los veteranos pueden aportar más allá de su experiencia militar.

“La gente te observa. El compañero que está pasando por un mal momento. El joven soldado que se pregunta cómo será la vida después del uniforme. La familia que intenta encontrar su camino hacia adelante. Quizás ya no lleves el uniforme, pero sigues siendo un líder“, declaró durante la gala realizada en el Old Royal Naval College en honor a los militares y veteranos heridos en cumplimiento del deber.

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