Filtran el número de Meghan Markle tras unirse a un grupo escolar de WhatsApp

La privacidad de Meghan Markle y los miembros de su familia se ha visto comprometida recientemente gracias a la filtración de su número telefónico a través de un chat entre madres y padres de alumnos de la escuela de su hijo Archie.

De acuerdo con información difundida por el diario The Sun, la duquesa de Sussex habría sido el blanco de “una alerta de seguridad” que el tabloide británico calificó como ‘Meg Leak Drama’ (el drama de la filtración de Meghan).

Este consistió no solo en la revelación de su número telefónico, sino también en la de uno de los mensajes que Meghan Markle colocó dentro del grupo compuesto por padres de familia de la escuela de su hijo Archie.

La captura que se viralizó en redes sociales presenta las supuestas palabras con las que la esposa del príncipe Harry respondió a la cálida bienvenida de la comunidad escolar.

“¡Hola mamás! Gracias por la cálida bienvenida (emoji de corazón). Estoy muy feliz de formar parte de esta comunidad”, responde la actriz cuando le aseguran que su primogénito Archie tendrá un fabuloso primer día de clases.

El incidente adquirió mayor atención mediática debido a que una de las razones detrás de la mudanza de Harry y Meghan al Reino Unido estaba relacionada con establecer una vida más tranquila y alejada de los reflectores para sus hijos Archie y Lilibet.

Como resultado esta situación y un supuesto conflicto con la ruta de camino al colegio, los duques de Sussex habrían tomado la decisión de cambiar de escuela a los pequeños miembros de la familia real.

The Sun detalló que la congestión del tráfico en la zona habría impedido que el vehículo de Meghan Markle y el príncipe Harry pudiera contar con un escolta adecuada durante los recorridos diarios. Una fuente profundizó: “No podemos permitirnos que el quinto, sexto y séptimo en la línea de sucesión al trono se queden atrapados en un coche”.

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