Netflix se separa de Meghan Markle y su marca de estilo de vida

El gigante del entretenimiento Netflix anunció oficialmente el fin de su colaboración con As Ever, la marca de estilo de vida de la duquesa de Sussex, Meghan Markle. La noticia marca un cambio estratégico en la relación entre la plataforma y los Sussex, apenas meses después de haber renovado sus acuerdos de producción.

A través de un comunicado compartido con The Hollywood Reporter, Netflix confirmó que ya no es socio de la marca con la que desarrolló la serie documental With Love, Meghan.

“La pasión de Meghan por realzar los momentos cotidianos de maneras hermosas y sencillas inspiró la creación de la marca As Ever, y nos complace haber contribuido a hacer realidad esa visión”, señaló la compañía.

A pesar de la ruptura en esta división comercial, el gigante del streaming expresó sus buenos deseos para el futuro de la marca, indicando que la duquesa continuará expandiéndola de forma independiente.

As Ever se ha distinguido en el mercado por ofrecer productos exclusivos y de lujo, que incluyen desde infusiones de té y mermeladas hasta velas aromáticas de 64 dólares y miel de abeja posicionada como una de las más costosas del mundo.

Esta decisión se produce tras cinco años de una relación multimillonaria. En 2020, tras abandonar sus funciones reales, los duques de Sussex firmaron un contrato estimado en 100 millones de dólares.

Aunque el acuerdo original expiraba en septiembre del año pasado, en agosto la pareja logró ampliar su alianza con el coloso del entretenimiento para desarrollar nuevos proyectos de cine y televisión, despejando —hasta ahora— los rumores sobre posibles cancelaciones por niveles de audiencia.

Con este movimiento, Meghan Markle asume el control total de su faceta empresarial, buscando consolidar su presencia en el sector del estilo de vida global sin el respaldo directo de la plataforma que fue su principal aliada desde su llegada a Estados Unidos.

