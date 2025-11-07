¡Meghan Markle regresa a la actuación y será parte una comedia de Amazon MGM!

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, dio un paso significativo en su regreso a la actuación. El 5 de noviembre fue vista en el set de la próxima película de Amazon MGM Studios, ‘Close Personal Friends’, en Pasadena, California, donde tendrá un cameo interpretándose a sí misma.

Este papel marca su regreso a la interpretación ocho años después de dejar la serie ‘Suits’, tras anunciar su compromiso con el Príncipe Harry. Según fuentes citadas por la revista People, Meghan se mostró “muy relajada y feliz” en el set, siendo “muy dulce y sencilla” con todo el equipo.

¿De qué se trata la comedia?

La comedia, que está protagonizada por estrellas como Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding, cuenta la historia de una pareja que entabla amistad con una pareja famosa durante un viaje a Santa Bárbara. Este detalle crea una conexión especial con Meghan, ya que ella y el Príncipe Harry se mudaron precisamente a Montecito, Santa Bárbara, en 2020.

Fuentes del estudio aseguran que este movimiento es una forma para Meghan de “volver poco a poco al ruedo” y explorar si disfruta de nuevo de la vida frente a las cámaras. Aunque ha recibido muchas ofertas, esta le pareció la adecuada.

El apoyo del Príncipe Harry es incondicional; se informa que él “simplemente quiere que Meghan haga lo que la haga feliz”.

El proyecto se mantuvo en secreto, y todos los involucrados estaban “muy emocionados” con la participación de la duquesa. Con este papel, Meghan Markle retoma la actuación aunque, por el momento, solo se trata de un cameo sencillo. Sin embargo, se espera que después de esto acepte papeles muchos más grandes y relevantes.

