5 artículos de Target por menos de $12.99 para regalar en el Día de la Madre

El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y, ante el aumento de los precios que anticipan ser un 4% más altos este año, tener opciones de regalos asequibles puede ser de gran ayuda si cuentas con presupuesto limitado, pero aun así no quieres dejar pasar por alto este día.

Es por esa razón que la cadena minorista Target, adelantándose a la celebración, está ofertando varios artículos que son la opción perfecta de regalo si estás buscando esa buena relación entre calidad y precio.

Como el Día de la Madre se celebra este 10 de mayo, en los anaqueles de Target ya se podrán encontrar desde tarjeteros estilo pulsera por un costo de tan solo $10. Este es un accesorio que sin duda querrá tener cualquier mujer, cuenta con una correa muy práctica para llevarlo a todas partes y detalles en su diseño que lo hacen único.

Para las mamás a las que les encanta el café o el té, Target está vendiendo unas tazas con diseños especiales por $5; la capacidad es de 14 onzas, puede usarse en el microondas y lavavajillas y son perfectas para bebidas frías y calientes.

Los diarios de gratitud y agendas se han vuelto muy populares en los últimos años, y sin duda son una opción perfecta de regalo. Target cuenta con varios modelos y diseños de 5×7 pulgadas; incluyen 240 páginas de tapa dura y encuadernación encolada por $5.

Las velas siempre han sido un buen regalo y estas se pueden conseguir en Target por hasta $10 de distintos tamaños y aromas con duración de hasta 50 horas, en frascos de vidrio con tapa.

Finalmente, por tan solo $12.99 se podrán comprar en Target cuencos de melamina perfectos para aperitivos; tienen estampados florales de Rifle Paper Co., perfectos para reuniones o fiestas.

Sigue leyendo: