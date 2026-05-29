Estados Unidos advierte a extranjeros por el Mundial: “Estamos fiscalizando las leyes… incluyendo las de inmigración”

El gobierno del presidente Donald Trump emitió recomendaciones de viaje a los estadounidenses que visiten México durante el Mundial 2026, pero Estados Unidos enfrenta también una alerta de viajes de organizaciones de derechos civiles y de inmigración.

En abril pasado, más de 120 organizaciones de la sociedad civil emitieron una inusual advertencia de viaje para Estados Unidos: peligro de riesgos relacionados con derechos humanos durante su estancia en el país.

Organizaciones como Amnistía Internacional y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el endurecimiento de políticas migratorias y de seguridad bajo el liderazgo del presidente Trump podría impactar directamente a quienes viajen al torneo de la FIFA.

Al respecto, Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado, dijo que EE.UU. aplicará sus leyes vigentes, estatales y federales.

“Diríamos que no tienen de qué preocuparse si están siguiendo todas las leyes. Entonces es un recordatorio que Estados Unidos es un país de leyes. Estamos fiscalizando las leyes todas, ya sea locales, estatales, federales, incluyendo las de inmigración”, expuso la funcionaria.

Agregó que hay una intención de facilitar la estancia de las personas que tienen la visa correcta de su viaje.

“Si las personas están entrando con la visa correcta, por el propósito correcto, apropiado. Que coincide con su con su viaje, no deben tener ningún percance, ningún problema al estar dentro de los Estados Unidos”, aseguró. “Entonces no estamos realmente preocupados por ese lado”.

La alerta de las organizaciones civiles destaca varios riesgos potenciales en EE.UU., como la denegación arbitraria de entrada al país, detenciones migratorias, deportaciones, vigilancia digital invasiva y restricciones a la libertad de expresión.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, incluso recordó que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarán operando en las sedes mundialistas en territorio estadounidense, donde se jugarán la mayoría de los partidos, es decir 78 de las 104 contiendas.

Dariel Gomez, de la ACLU, habla en apoyo de una advertencia de viaje emitida por organizaciones alertando a los visitantes internacionales sobre los mayores riesgos relacionados con el control migratorio vinculado a la Copa Mundial de la FIFA. Crédito: Lynne Sladky | AP

¿Qué deben revisar viajeros a EE.UU.?

La funcionaria del Departamento de Estado recordó a los viajeros a Estados Unidos que revisen su pasaporte y el tipo de visa, que esté vigente.

“Es muy importante que, obviamente, revisen su pasaporte, que la visa esté válida, que en el momento de interactuar con oficiales, funcionarios de la ley, por ejemplo, desde el aeropuerto, puertos de entrada, que sean honestos, que si tienen alguna pregunta sobre las leyes, que las hagan, que sigan las leyes”, recordó Molano.

Recordó que hay operaciones especiales para evitar el uso de armas, además del tráfico de drogas y la compra de mercancía irregular o de contrabando.

“Estamos promoviendo alguna información que de pronto, si es la primera vez que vienen a estadios en Estados Unidos, no saben, por ejemplo, que no están permitidas las armas. Hay que ver revisiones de seguridad en los en los estadios para que no entre ninguna arma, por ejemplo”, expuso.

Reconoció que algunas personas pudieran tener intención de utilizar drones para su contenido digital, pero recordó que ese equipo está prohibido en los estadios.

“No están permitidos los drones. Eso es algo muy particular que los funcionarios del orden y la ley en Estados Unidos están fiscalizando bastante, porque se han convertido en una amenaza de seguridad”, advirtió.

Molano enfatizó la alerta sobre el consumo drogas, un asunto que monitorea la DEA.

“Hay una alerta sobre el consumo de más alta de lo normal, porque la DEA está reportando que el fentanilo se está mezclando bastante en todo tipo de entonces esa es una una alerta de seguridad y de salud para las personas”, señaló.

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