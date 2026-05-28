FBI halla 303 lingotes de oro en casa de exfuncionario de la CIA acusado de fraude

Un exfuncionario de la CIA fue arrestado luego de que agentes del FBI encontraran presuntamente más de $40 millones en lingotes de oro dentro de su domicilio, en medio de una investigación federal por fraude y robo de fondos públicos.

El detenido fue identificado como David Rush, quien permanece bajo custodia mientras fiscales y abogados defensores reúnen información adicional antes de una audiencia programada para el 5 de junio en un tribunal federal de Virginia.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, el caso comenzó tras una investigación interna de la CIA que detectó posibles irregularidades relacionadas con solicitudes de recursos gubernamentales y antecedentes falsificados.

FBI encuentra oro, efectivo y relojes de lujo

Según la denuncia penal, agentes federales realizaron un cateo el pasado 18 de mayo y localizaron aproximadamente 303 lingotes de oro valuados en más de $40 millones. También hallaron cerca de 2 millones de dólares en efectivo y 35 relojes de lujo.

En un comunicado conjunto, el FBI y la CIA señalaron que Rush fue arrestado después de que la agencia de inteligencia detectara “posibles violaciones de la ley”.

Las autoridades aseguran que entre noviembre de 2025 y marzo de este año, el exfuncionario solicitó grandes cantidades de divisas y lingotes de oro supuestamente destinados a operaciones relacionadas con su trabajo. Sin embargo, la CIA no logró determinar el uso de esos recursos ni localizar posteriormente los bienes.

Acusan falsos títulos y trayectoria militar inventada



El FBI también sostiene que Rush mintió durante años sobre su formación académica y experiencia militar para obtener puestos dentro del gobierno federal y acceder a autorizaciones de seguridad.

“La investigación del FBI reveló que las solicitudes de Rush contenían información falsa sobre su formación académica y su trabajo en las fuerzas armadas”, señala la declaración jurada presentada ante la corte.

Según los investigadores, Rush afirmó falsamente haberse graduado de la Universidad de Clemson, del Instituto Politécnico Rensselaer y de la Escuela Naval de Posgrado. También habría inventado experiencia como piloto naval y altos cargos militares.

La defensa de Rush, encabezada por la abogada Jessica Carmichael, rechazó emitir comentarios sobre el caso.

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