Madre y su hija adolescente mueren tras ser baleadas por un vecino durante una disputa en Missouri

Una disputa entre vecinos terminó en tragedia en House Springs, Missouri, donde una madre y una de sus hijas gemelas adolescentes murieron después de ser baleadas frente a su vivienda. Las autoridades señalaron que el presunto responsable es un hombre de 73 años que posteriormente intentó quitarse la vida.

La Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson informó que Jessica Lashly, de 38 años, y su hija Jersey Greer, de 17, fueron atacadas a tiros la noche del sábado.

De acuerdo con la investigación preliminar, Robert Winkelman, de 73 años, caminó hasta la residencia de la familia para confrontar a Lashly por presuntas actividades que, según las autoridades, le generaban molestias desde hacía tiempo.

La adolescente intentó ayudar a su madre

Los investigadores indicaron que, durante el intercambio verbal, Lashly respondió al hombre y este presuntamente sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza.

Al observar lo ocurrido, Jersey Greer corrió para auxiliar a su madre, pero también recibió un disparo, según la versión ofrecida por las autoridades.

Los agentes señalaron además que el sospechoso persiguió a una tercera persona con el arma en la mano. Esa persona logró escapar y no resultó herida.

Posteriormente, cuando los agentes intentaban confrontarlo, Winkelman presuntamente se disparó frente a su propia vivienda.

Ambas víctimas fallecieron en el hospital

Jessica Lashly y Jersey Greer fueron trasladadas en estado crítico al Mercy Hospital South, donde permanecieron con soporte vital hasta el lunes, cuando sus familiares decidieron retirarlo. Ambas fallecieron ese mismo día.

Winkelman continúa hospitalizado en estado crítico.

Las autoridades le imputaron dos cargos de agresión en primer grado y dos cargos por acción criminal armada. No se ha informado cuándo comparecerá ante un tribunal debido a su condición médica.

La Oficina del Sheriff indicó que el sospechoso mantenía “frustraciones continuas” por actividades que supuestamente se desarrollaban en la vivienda de Lashly.

Las autoridades no han precisado cuáles eran esas actividades. Sin embargo, un vecino citado por el St. Louis Post-Dispatch aseguró que Winkelman desaprobaba la forma en que la familia mantenía la propiedad.

La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del caso.

Una familia marcada por la tragedia

Jersey Greer tenía una hermana gemela idéntica, Justice Greer, quien no se encontraba en la vivienda al momento del ataque porque estaba trabajando.

Familiares señalaron que las hermanas y su madre solían estar siempre juntas. Ahora, Justice enfrenta la pérdida simultánea de su madre y de su hermana.

Jessica Lashly trabajaba en el negocio familiar de poda de árboles y, según sus redes sociales, se describía como una “orgullosa madre de Justice Ann y Jersey Lynn”.

Las gemelas cursaban estudios en Northwest High School, en Cedar Hill, y formaban parte del equipo femenino de lacrosse.

Tras conocerse el fallecimiento, compañeros de equipo, entrenadores y miembros de la comunidad organizaron homenajes en honor a Jersey Greer y promovieron una campaña de recaudación de fondos para ayudar a Justice Greer con los gastos médicos y funerarios de su familia.

Familiares también recordaron a la adolescente como una joven solidaria y afirmaron que, incluso en sus últimos momentos, intentó proteger a su madre y a quienes se encontraban cerca de ella.

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