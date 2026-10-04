Mujer declarada culpable por accidente en Los Ángeles que dejó seis muertos en 2022

Un jurado de Los Ángeles declaró a Nicole Linton culpable de seis cargos de asesinato en segundo grado por el accidente vehicular que ocurrió en agosto de 2022 en Windsor Hills y en el que fallecieron seis personas.

La declaración de culpabilidad contra Linton, una enfermera itinerante de 41 años, se dictó en una audiencia pública tras aproximadamente tres horas de deliberaciones de los miembros del jurado, informó la fiscalía del condado de Los Ángeles.

A jury convicted Nicole Linton of murdering six people, including a pregnant woman, her infant and her unborn child when Linton drove 130 mph into a busy intersection in Windsor Hills, causing a fiery multi-car crash in 2022.



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El veredicto del jurado ocurrió el 2 de octubre después de un juicio que se prolongó por varias semanas, en el que se escucharon testimonios y pruebas técnicas en relación con el percance del 4 de agosto de 2022 en la intersección de La Brea Avenue y Slauson Avenue.

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Linton estaba al volante de un automóvil Mercedes-Benz y circulaba en sentido contrario a gran velocidad, no respetó una luz roja de un semáforo y causó un aparatoso accidente en el que nueve vehículos estuvieron involucrados.

Entre las personas que fallecieron estuvieron Asherey Ryan, de 23 años y con ocho meses y medio de embarazo; su hijo Alonzo Quintero, de once meses; su novio Reynold Lester, de 23 años; su hijo nonato Armani Lester, y dos mujeres más: Nathesia Lewis, de 43 años, y Lynette Noble, de 38 años.

El médico forense adjunto Vadims Poukens declaró que las seis personas fallecieron a causa de lesiones traumáticas, y tres de ellas sufrieron quemaduras después de su muerte.

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El investigador de la Patrulla de Caminos de California (CHP), Héctor Castañeda, documentó 25 zonas de impacto, incluyendo víctimas que salieron despedidas del automóvil Jaguar en el que se trasladaba la familia de Ryan después de que el vehículo se partiera en dos.

Otras nueve personas, entre las que estaba Linton, padecieron heridas como consecuencia de la colisión vehicular.

Los fiscales dijeron que Linton canalizó inconscientemente su ira hacia la conducción después de abandonar su trabajo en el Kaiser Permanente West Los Ángeles a mitad de su turno, con el propósito de presentar su renuncia.

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La fiscal adjunta Antonella Nistorescu dijo que Linton estaba consciente y que el accidente se pudo evitar, tras mostrar un video que muestra que la acusada maniobró con precisión a medida que aumentaba la velocidad del vehículo.

Nistorescu mencionó que Linton no tenía antecedentes médicos de convulsiones, no tomaba medicamentos para el trastorno bipolar diagnosticado y había estado involucrada en incidentes previos de conducción violenta o temeraria.

El abogado defensor de Linton, Jovan Blacknell, argumentó que la cuestión central era el estado mental de su cliente, tras decir que sufrió una crisis médica repentina que la dejó inconsciente al volante.

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El neurólogo David Millett testificó que una fotografía que mostraba el brazo de Linton fuera de la ventanilla del lado del conductor era compatible con una convulsión que le causó la pérdida del conocimiento.

Linton fue acusada inicialmente de seis cargos de asesinato y cinco de homicidio vehicular por negligencia grave, pero la fiscalía desestimó los cargos de homicidio vehicular poco antes del juicio.

La mujer acusada no testificó en su propia defensa y permanece bajo custodia de las autoridades sin derecho a fianza.

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“Este fue un acto totalmente evitable. Ella eligió hacerlo, lo hizo a sabiendas y, lo más importante, estaba consciente”, dijo la fiscal adjunta Nistorescu, a los miembros del jurado, durante los alegatos finales.

La fiscal adjunta Brittany Vannoy también expresó al jurado que Linton eligió ponerse al volante y canalizar la furia que la invadía en su conducción.

El abogado Blacknell argumentó al jurado que la pérdida de vidas fue horrible, pero sostuvo que su cliente no sabía que iba a sufrir una convulsión.

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“A veces, una emergencia médica ocurre mientras alguien conduce. Eso no es asesinato“, agregó Blacknell.

Linton se enfrenta a una pena de 90 años y cadena perpetua en una prisión estatal de California, a la espera de que el tribunal programe la fecha para la audiencia de sentencia.

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