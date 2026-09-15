Identifican a mujer como segunda víctima en accidente de auto McLaren en Orange

Una mujer de 22 años fue identificada como la segunda persona que falleció la madrugada de este domingo en el accidente en el que estuvo involucrado un automóvil deportivo McLaren en el condado de Orange, en el que también murió un influencer.

Alexis Kramer, de 22 años y residente de Florida, fue identificada por sus familiares como la persona que acompañaba al influencer James Wehr, de 27 años, en el percance que ocurrió a las 12:18 a.m. en la intersección de Culver Drive y Deerfield Avenue, en la ciudad de Irvine.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Irvine (IPD), el accidente únicamente involucró al auto McLaren, que se incendió después de partirse por la mitad tras estrellarse contra un árbol.

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Cuando los oficiales de policía y los equipos de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA) llegaron al lugar, encontraron el vehículo deportivo envuelto en llamas.

Después de que los bomberos sofocaron el fuego, los equipos de emergencia hallaron a dos ocupantes que habían fallecido en el interior.

La mañana del domingo, unas horas después del accidente, familiares y amigos identificaron en una publicación en las redes sociales a James Wehr, de 27 años, como una de las dos víctimas del percance automovilístico.

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Wehr era cofundador de South OC and Coffee, que organizaba eventos cada sábado para exhibir automóviles en Outlets San Clemente.

El agente Ziggy Azarcon, del IPD, declaró a la cadena KTLA que los investigadores creen que uno de los factores del accidente fue el exceso de velocidad.

“Creemos que la velocidad fue un factor determinante. El vehículo arrancó a gran velocidad en Culver Drive, perdió el control, chocó con un bordillo y luego contra un árbol, partiéndose en dos e incendiándose”, expresó Azarcon.

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De acuerdo con testimonios de testigos, el McLaren viajaba a más de 100 millas por hora (160 km/h) en el momento en que ocurrió el percance.

La oficina forense del condado de Orange dijo que Wehr y Kramer sufrieron quemaduras tan graves que podrían pasar días antes de poder ser identificados oficialmente.

La noche de este lunes, en el lugar donde ocurrió el accidente se había creado un memorial, en honor de Wehr y Kramer, con decenas de flores.

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“Es una pérdida enorme, muy triste. Recibimos un fuerte abrazo de toda la comunidad automovilística y la familia está devastada”, dijo Michele Spencer, amiga de la familia Wehr y periodista especializada en automovilismo, quien visitó el lugar.

Los investigadores todavía no han determinado quién conducía el automóvil deportivo en el momento del accidente, ni han proporcionado detalles sobre la relación entre Wehr y Kramer.

El accidente se mantiene bajo escrutinio del Equipo de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Irvine.

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