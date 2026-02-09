Pareja hispana fallece en choque frontal contra conductor ebrio en Los Ángeles

Una pareja hispana que viajaba a su hogar después de asistir a la iglesia falleció en un choque frontal que involucró a un presunto conductor ebrio, la noche del viernes en Santa Clarita, en el condado de Los Ángeles.

Genry y Patty Ortiz se trasladaban a su casa en compañía de su hija, Erin, en el momento en que ocurrió el percance, en el que murió la pareja, mientras que Erin tuvo que ser hospitalizada con heridas graves, según se mencionó en una página de GoFundMe que se creó para ayudar a la familia.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) informó que el percance ocurrió aproximadamente a las 11:15 p.m. del 6 de febrero en la intersección de Newhall Canyon Road y Bouquet Canyon Road, en Santa Clarita.

Las autoridades dijeron que una de las víctimas falleció en el lugar del choque, mientras que la segunda murió más tarde, en un hospital.

Tras enterarse del accidente de sus padres, el hijo de los esposos, David, viajó desde Colorado para estar a lado de su hermana Erin.

“Sin duda, tiene mucho dolor. Tiene la muñeca muy lastimada; de hecho, no puede mover nada de su cuerpo“, expresó David, quien se trasladó a Los Ángeles junto con su esposa, Kaitlyn Ortiz.

Genry y Patty eran miembros de la comunidad de una iglesia local en Santa Clarita, donde se dedicaban a servir a las demás personas.

“Como creyentes en Cristo, no entendemos bien muchas cosas que pasan, pero confiamos en que Dios lo hace por algo, y que él nos cuidará y nos ayudará a superar cualquier adversidad“, añadió David.

La División Santa Clarita del LASD dijo que se realizó una prueba de alcoholemia al otro conductor involucrado en el choque frontal y que fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol.

Las autoridades no hicieron pública la identidad del conductor sospechoso.

Kaitlyn Ortiz expresó que la hermana de su esposo se dedicaba a sus estudios y dependía exclusivamente de sus padres.

“Es estudiante de tiempo completo y también dedica su vida a la iglesia. Dependía exclusivamente de sus padres. Definitivamente, esto le afecta mucho, como nos afecta a todos, pero más a ella“, añadió Kaitlyn.

Los familiares de las víctimas expresaron su confianza en Dios y en sus amigos y familiares para recibir apoyo, y pidieron tener presente a Erin en sus oraciones.

