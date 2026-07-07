EE.UU. lanza nuevos ataques a Irán, en respuesta a la agresión a buques en Ormuz

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Irán, en represalia por la agresión contra tres buques mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz, un incidente que elevó nuevamente la tensión en el Golfo Pérsico y puso en riesgo el frágil acuerdo de alto el fuego alcanzado entre ambos países.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que la operación tuvo como objetivo “imponer graves consecuencias por dirigir y atacar tripulaciones de buques comerciales formadas por civiles inocentes en una vía marítima internacional”.

El mando militar estadounidense afirmó que la ofensiva responde a los ataques iraníes registrados durante las últimas 24 horas contra tres embarcaciones comerciales que navegaban por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo.

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three? — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

“La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego”, sostuvo el CENTCOM.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por The New York Times y la agencia Reuters, los bombardeos estuvieron dirigidos contra sistemas de defensa aérea, radares de vigilancia costera, baterías de misiles tierra-aire, plataformas de lanzamiento de misiles antibuque y posiciones utilizadas para el despliegue de drones militares.

Además, instalaciones portuarias vinculadas con operaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica también figuraron entre los objetivos atacados.

Medios estatales iraníes reportaron explosiones en Qeshm, Bandar Abbas y Sirik, tres puntos estratégicos ubicados frente al estrecho de Ormuz, donde Irán mantiene infraestructura militar y naval destinada al control del paso marítimo.

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, condenó la ofensiva estadounidense y aseguró que Washington incumplió el memorando de entendimiento firmado en junio para reducir las hostilidades.

“Los ataques de Estados Unidos constituyen una violación del acuerdo provisional”, escribió el funcionario iraní en la red social X.

Los bombardeos coincidieron además con los actos funerarios del fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, cuya muerte al inicio del conflicto provocó una reconfiguración del liderazgo político y militar de la República Islámica.

La ofensiva estadounidense ocurrió apenas horas después de que el centro británico UK Maritime Trade Operations (UKMTO) confirmara que tres buques mercantes fueron alcanzados mientras navegaban por el estrecho de Ormuz.

La agencia británica, encargada de monitorear la seguridad marítima en la región, informó que las embarcaciones sufrieron impactos de proyectiles y registraron incendios a bordo, aunque no precisó el número de víctimas.

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