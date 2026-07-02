Caos en cortes de inmigración de Los Ángeles dispara deportaciones por inasistencia

Las nuevas audiencias masivas implementadas en los tribunales de inmigración de Los Ángeles han provocado largas filas, confusión y un aumento de órdenes de deportación contra personas que no logran presentarse a tiempo o desconocen el funcionamiento de los procesos judiciales.

De acuerdo con Los Angeles Times, abogados, defensores de inmigrantes y observadores judiciales denuncian que la estrategia de la administración de Donald Trump para acelerar los casos de asilo está sobrecargando un sistema que ya enfrentaba un histórico rezago.

Audiencias masivas complican los procesos de asilo

En los últimos meses, las llamadas audiencias “megamaestras” comenzaron a reunir entre 60 y hasta 100 personas en una sola sesión de cuatro horas, cuando anteriormente estos procedimientos incluían a un máximo de 20 asistentes.

Según datos de TRAC, un centro de investigación de la Universidad de Syracuse, el atraso nacional en los tribunales de inmigración superó los 3.2 millones de casos en mayo de 2026. Solo en California permanecen abiertos alrededor de 340 mil expedientes, de los cuales unos 95 mil corresponden al condado de Los Ángeles.

Durante una audiencia observada por el medio antes señalado, 14 inmigrantes no acudieron a su cita y recibieron una orden de deportación ese mismo día.

La abogada de inmigración Vera Weisz aseguró que la situación es alarmante.

“Lo que estamos viviendo en los tribunales es, en cierto modo, peor que lo que vimos en las calles… pero sucede en secreto”, afirmó.

Inmigrantes enfrentan confusión y falta de representación legal

Diversos abogados sostienen que el ritmo acelerado de las audiencias impide que muchos solicitantes comprendan lo que ocurre con sus expedientes.

La presidenta del Immigrant Defenders Law Center, Lindsay Toczylowski, advirtió que estas audiencias buscan incrementar el número de expulsiones.

“Este tipo de audiencias no tiene como objetivo ayudar a las personas a encontrar justicia en nuestro sistema de inmigración. Su propósito es impulsar los planes de deportación masiva”, señaló.

Los problemas se agravan para quienes no hablan inglés o carecen de un abogado. De acuerdo con TRAC, casi la mitad de las personas que enfrentan un proceso de deportación en California no cuentan con representación legal y más del 70% de quienes recibieron una orden de expulsión en mayo estaban sin abogado.

El gobierno defiende la aceleración de los casos

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) sostiene que acelerar los procedimientos es necesario para reducir el enorme rezago acumulado en los tribunales.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que todas las personas sujetas a una deportación han recibido las garantías procesales correspondientes y defendió la política para agilizar la salida de inmigrantes con órdenes finales de expulsión.

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