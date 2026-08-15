Aspirante demócrata al Senado rechaza tajantemente el “respaldo” de Kamala Harris a su candidatura

Después de haber recibido un presunto respaldo de la exvicepresidenta Kamala Harris a su candidatura como demócrata al Senado, Mary Peltola se atrevió a desairarla.

La mujer que hasta enero del año pasado fungió como miembro de la Cámara de Representantes por el distrito congresional at-large de Alaska, ahora compite por uno de los dos escaños del Senado para su estado natal que estarán en disputa durante las elecciones de mitad de mandato a celebrarse en noviembre.

Hasta el momento y de acuerdo con las normas electorales estatales, 16 candidatos —siete republicanos, tres demócratas, tres independientes, un libertario, un miembro del Partido Verde y un miembro del Partido de Alaska— competirán en las primarias.

De todos ellos, los cuatro que obtengan la mayor cantidad de votos pasarán a las elecciones generales.

Aunque el republicano Dan S. Sullivan aspira a conseguir su tercer mandato consecutivo como congresista, la demócrata Mary Peltola parece estar logrando reducir la distancia que la separa en las encuestas realizadas hasta el momento en un estado históricamente inclinado en favor del partido conservador.

De hecho, la exrepresentante de 52 años, goza de una enorme notoriedad tras haber sido la primera nativa de Alaska en el Congreso, además de haber trabajado en barcos pesqueros comerciales y como jueza tribal.

Kamala Harris está tratando de conseguir donaciones para su comité de acción política Fight for the People. (Crédito: Richard Shotwell / AP)

A partir de ello, el nombre de Mary Peltola comienza a ganarse espacios en los medios informativos y quizá por ello a Kamala Harris se le ocurrió que era buena idea dirigirles un mensaje a los habitantes de Alaska en busca de donativos en favor de la campaña de Mary Peltola.

“Si comprende cómo Alaska pone en juego el control del Senado para los demócratas y está dispuesto a ayudar a Mary Peltola a obtener el apoyo que necesita, utilice este enlace para dividir una donación entre su campaña y mi comité de acción política Fight for the People hoy mismo.

Si hay alguien que puede cambiar el rumbo de Alaska y asegurar la mayoría demócrata en el Senado, esa es Mary. Pero no puede hacerlo sola”, escribió la excandidata presidencial en un correo electrónico donde solicitaba a los destinatarios que donaran a la organización que ella fundó el año pasado.

Lo controversial es que Harris irónicamente perdió por 13 puntos en Alaska durante las elecciones presidenciales de 2024.

Dicho posicionamiento asumido por la mujer que a toda costa a tratado de marcar distancia del exmandatario Joe Biden está tratando de ser aprovechado por conservadores como Nick Puglia, portavoz del Comité Senatorial Nacional Republicano, para afectar a la campaña política de Mary Peltola.

“Peltola trabajó mano a mano con Kamala Harris para dejar a Alaska en último lugar, por lo que no sorprende que Harris apoye a Peltola”, afirmó recientemente.

Consciente de la repercusión negativa que podría tener el hecho de ligarse a la marca de Kamala Harris, un portavoz de la aspirante demócrata al Senado se desmarcó de manera rotunda de la exvicepresidenta a través de una declaración dirigida al canal de televisión KTUU.

“Mary no busca el apoyo de nadie de los 48 estados continentales; su prioridad es y siempre será Alaska”, puntualizó.

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