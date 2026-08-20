El gobierno de EEUU debe extender el TPS para más de 200,000 salvadoreños

El primer país al que se le otorgó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos fue El Salvador en 1990. Comencé mi organización estudiantil y mi activismo ayudando a obtener cartas de apoyo para el TPS y la Salida Forzosa Diferida, a principios y mediados de la década de 1990 en Occidental College. Tres décadas después, los esfuerzos de defensa del TPS continúan.

Ahora, muchos activistas de la comunidad salvadoreña en Estados Unidos afirman que el TPS ya fue oficialmente cancelado para más de 200,000 beneficiarios salvadoreños.

Tienen parte de razón. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), “la designación de El Salvador para el Estatus de Protección Temporal y los beneficios relacionados están programados para terminar el 9 de septiembre de 2026 para más de 200,000 salvadoreños que viven en Estados Unidos.

Sin embargo, el estado final del TPS para más de 200,000 salvadoreños aún no ha sido determinado oficialmente por la Administración Trump. Existe una pequeña ventana de oportunidad para que el TPS sea extendido. Mientras tanto, el gobierno de El Salvador y las organizaciones comunitarias salvadoreñas en Estados Unidos deben hacer un mejor trabajo en la defensa para que se extienda el TPS por lo menos por 18 meses más, antes del 9 de septiembre de 2026.

Debemos presionar a nuestros amigos en el Congreso, tanto demócratas como republicanos, para que presionen a la Casa Blanca sobre la extensión. La Administración Trump debe tomar medidas inmediatas respecto a la extensión del TPS.

Una vez que, con suerte, el TPS sea extendido antes del 9 de septiembre, los más de 200,000 salvadoreños bajo el TPS deberán volver a registrarse. La Administración Trump no puede darse el lujo de esperar hasta el último minuto para hacer un anuncio oficial.

Nuevamente, nuestra comunidad está siendo colocada bajo lo que consideramos una presión innecesaria y extrema. Por lo tanto, debe crearse un período de dos meses para las solicitudes de reinscripción.

Las organizaciones comunitarias y el gobierno salvadoreño deben escribir y llamar al fiscal general Todd Blanche y al secretario de Estado Marco Rubio, instándolos respetuosamente a que el gobierno de Estados Unidos extienda la fecha límite de registro, mientras el TPS se extiende formalmente por 18 meses adicionales.

Las organizaciones legítimas sin fines de lucro y los consulados salvadoreños distribuidos por todo Estados Unidos tienen recursos limitados para procesar a tantas personas. Cerrar la ventana el 9 de septiembre de 2026 abre la puerta al fraude por parte de notarios públicos y otras agencias sin escrúpulos. Los llamados “asesores legales” pueden aprovecharse de miembros vulnerables de la comunidad y hacer falsas promesas para obtener ganancias rápidas y poco éticas.

Lamentablemente, para nuestra comunidad, el TPS es un estatus temporal y una solución temporal. A medida que pasa una fecha límite, se acerca otra. Y los temores de nuestra gente son constantes: que serán deportados tarde o temprano, una vez que expire el TPS. Nuestra tarea como defensores sigue siendo exigir una solución permanente. No deportaciones masivas. Estas acciones solo contribuirían a desestabilizar la economía de El Salvador.

Los beneficiarios del TPS son trabajadores, pagan impuestos y respetan la ley. Estos más de 200,000 beneficiarios del TPS pagan cientos de millones de dólares en impuestos en Estados Unidos. El gobierno estadounidense ya los ha identificado. Desde el punto de vista legislativo, es factible darles la oportunidad de convertirse eventualmente en residentes permanentes de Estados Unidos.

El TPS ha beneficiado enormemente a decenas de miles de salvadoreños en todo el país. Ha contribuido directamente a la reconstrucción gradual de las medidas efectivas de seguridad en El Salvador bajo el mandato del presidente Bukele.

Es hora de poner fin a las ansiedades de quienes han contribuido tanto a las economías de Estados Unidos y El Salvador, y ofrecerles la oportunidad de convertirse, mediante una extensión del TPS, en socios plenos de un país que han llegado a conocer y amar como su nuevo hogar.

El presidente Nayib Bukele debe persuadir al presidente Trump para que extienda el estatus del TPS para los más de 200,000 salvadoreños que cumplen las leyes de Estados Unidos, trabajan arduamente y contribuyen no solo a la economía de El Salvador, sino que también ayudan a cubrir puestos de trabajo en Estados Unidos para mantener una economía sólida.

Como dice el viejo refrán, la prueba está en el resultado. Veamos si el presidente Trump es un aliado del presidente Nayib Bukele o si simplemente utilizó a Bukele para su propio beneficio político, sin consideración alguna por la comunidad salvadoreña que vive en Estados Unidos bajo el estatus de TPS.

Presidente Trump, por favor extienda el TPS para los salvadoreños ahora. Es lo mejor para ambos países, Estados Unidos y El Salvador.

Randy Jurado Ertll, autor de libros publicados por Bloomsbury Publishing. Su sitio web como autor es www.randyjuradoertll.com