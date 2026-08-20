Tesoro e IRS buscan restringir créditos fiscales reembolsables a inmigrantes

El acceso de ciertos inmigrantes a importantes créditos fiscales en Estados Unidos podría cambiar antes de que termine el 2026. El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) propusieron nuevas reglas que limitarían la parte reembolsable de cuatro beneficios tributarios a cierto tipo de trabajadores extranjeros.

A través de un comunicado, el Tesoro anunció que, junto con la agencia tributaria del país, emitieron un proyecto para endurecer la aplicación de las restricciones de elegibilidad para los créditos fiscales reembolsables. El principal objetivo es que se hagan respetar las leyes federales que prohíben que los inmigrantes indocumentados puedan tener beneficios tributarios.

“Bajo la presidencia de Trump, se acabaron los días en que los inmigrantes indocumentados cobraban beneficios financiados por los contribuyentes”, señaló Scott Bessent, el secretario del Tesoro, en el comunicado. “La ley federal es clara y el Departamento del Tesoro la está haciendo cumplir. Los contribuyentes estadounidenses no deberían verse obligados a pagar los beneficios que reciben quienes, por ley, tienen prohibido recibirlos”.

De acuerdo con diversos especialistas, la medida podría afectar especialmente a los hogares de menores ingresos. Eso significaría que millones de personas podrían dejar de recibir la parte de estos créditos que actualmente puede convertirse en un reembolso.

Los créditos fiscales reembolsables permiten que una persona reciba dinero de vuelta cuando el valor del crédito supera la cantidad de impuestos federales que debe pagar. La propuesta considera como “beneficio público federal” la parte reembolsable del crédito tributario por adopción, el crédito tributario por hijos (CTC), el crédito American Opportunity y el crédito tributario por ingresos del trabajo (EITC).

Margot Crandall-Hollick, investigadora principal asociada del Centro de Política Fiscal Urban-Brookings, declaró a CNBC que esta clasificación podría impedir que determinados no ciudadanos con número de Seguro Social y autorización para trabajar en Estados Unidos reciban la parte reembolsable.

Entre los posibles afectados se encuentran personas con solicitudes de asilo pendientes, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y personas inscritas en la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), entre otros.

“Las nuevas normas protegen la integridad del sistema tributario y dan prioridad a los estadounidenses”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

¿Qué inmigrantes podrían verse afectados?

De acuerdo con un análisis del Pew Research Center, había 2.6 millones de solicitantes de asilo en Estados Unidos en 2023. Ese año también había unas 650,000 personas con Estatus de Protección Temporal y alrededor de 600,000 inscritas en DACA.

El número de beneficiarios podría haber disminuido desde entonces debido a las medidas migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump. En junio, la Corte Suprema permitió al gobierno avanzar con la retirada de la protección del TPS para cientos de miles de inmigrantes haitianos y sirios.

Tal y como lo escribió Mark Greenberg, experto en inmigración de la Institución Brookings, en un análisis en julio, la propuesta fiscal forma parte de un esfuerzo más amplio para limitar el acceso de inmigrantes a determinados beneficios públicos.

¿Los inmigrantes perderían completamente estos créditos?

No necesariamente. La propuesta únicamente considera como beneficio público federal la parte reembolsable de los cuatro créditos mencionados. Esto significa que los inmigrantes que queden sujetos a la nueva regla todavía podrían utilizar la parte no reembolsable. Esa cantidad serviría para reducir su obligación tributaria hasta llegar a cero, pero no generaría un reembolso adicional.

El cambio tendría mayor impacto entre los hogares de menores ingresos, debido a que estas familias generalmente tienen una obligación tributaria más baja, ya que suelen recibir una mayor proporción del beneficio mediante la parte reembolsable.

Para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta existe una consideración adicional: solo uno de los cónyuges tendría que ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o “extranjero cualificado” para recibir la parte reembolsable de estos créditos.

¿Cuándo podrían aplicarse las nuevas reglas?

La propuesta es eso, una propuesta, por lo que su aplicación no es un hecho. El Tesoro y el IRS establecieron un periodo de 45 días para recibir comentarios públicos y programaron una audiencia para el 14 de octubre. Después de revisar las opiniones recibidas, las agencias decidirán si emiten una regulación definitiva.

De aprobarse, la norma se aplicaría a los ejercicios fiscales que terminen en la fecha de su publicación definitiva o posteriormente. Si queda finalizada este año, podría afectar las declaraciones correspondientes al año fiscal 2026 que los contribuyentes presentarán en 2027.

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