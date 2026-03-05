Cómo pasar de gastar $270 a $0 en tu declaración de impuestos

Cada temporada fiscal, millones de contribuyentes en Estados Unidos pagan por servicios o programas para presentar su declaración de impuestos. No saben que existe una forma legal de reducir ese gasto a cero. Aunque el costo promedio de preparar impuestos ronda los $270 dólares, diversas opciones gratuitas permiten presentar la declaración sin pagar un centavo y aquí te explicamos cómo hacerlo.

Según datos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el estadounidense promedio gastó alrededor de $270 dólares en preparación de impuestos en 2024. Ese dinero suele destinarse a software especializado o a preparadores profesionales. Lo que resulta contradictorio, es que una gran parte de los contribuyentes podría evitar ese gasto gracias a programas gratuitos disponibles desde hace años.

Uno de los más importantes es Free File, un sistema del Servicio de Impuestos Internos (IRS) que permite presentar la declaración sin costo mediante plataformas asociadas. A pesar de su potencial, su uso sigue siendo sorprendentemente bajo.

Un informe de febrero del sitio de finanzas personales NerdWallet reveló que el 70% de los contribuyentes califica para usar Free File, pero solo el 2% lo utilizó en 2024.

“Es realmente sorprendente lo pocos contribuyentes elegibles que usan esto cada año”, comentó Sam Taube, redactor principal de inversiones de NerdWallet.

El programa Free File existe desde 2003. Su objetivo es permitir que personas con ingresos modestos presenten sus impuestos sin pagar, utilizando el software de compañías asociadas. En esencia, se trata de usar herramientas similares a las comerciales, pero sin costo para quienes cumplen los requisitos.

De acuerdo con el Tax Policy Center, alrededor de 3 millones de declaraciones se presentaron mediante Free File en 2024. En comparación con la cantidad total de contribuyentes del país, esa cifra sigue siendo baja.

El fin del programa Direct File

Durante un breve periodo, el IRS también probó una alternativa llamada Direct File, que permitía presentar la declaración directamente con la agencia fiscal sin intermediarios. En 2024, unas 140,000 declaraciones se enviaron a través de ese sistema piloto.

Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump decidió eliminar el programa después de la temporada fiscal de 2025, argumentando que era innecesario y costoso. Empresas comerciales de preparación de impuestos habían presionado contra la iniciativa.

La decisión generó críticas entre defensores de los contribuyentes, lamentaron que Direct File se desmantelara en solo dos años y a pesar de que solo funcionara en 25 estados.

“Creo que este es un caso bastante simple de lo que es mejor para el contribuyente promedio frente a lo que es mejor para estas grandes corporaciones”, afirmó David Kass, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Americans for Tax Fairness.

Por eso, tras el fin de Direct File, Free File volvió a convertirse en la opción más visible del IRS para declarar impuestos gratuitamente.

Cómo funciona IRS Free File

Para usar Free File debes cumplir con un requisito clave: tener un ingreso bruto ajustado de $89,000 dólares o menos. Si estás dentro de ese límite, puedes elegir entre varias compañías asociadas que ofrecen su software sin costo.

Entre los socios actuales del programa están:

El proceso consiste en ingresar al sitio de Free File del IRS, elegir uno de los proveedores y responder preguntas guiadas para preparar la declaración.

Asistencia gratuita con voluntarios

Otra alternativa es el programa Tax-Aide de la Fundación AARP, creado en 1968. Se trata del mayor programa de asistencia gratuita para preparar impuestos en el país.

Los voluntarios están certificados por el IRS y ayudan a los contribuyentes a encontrar deducciones y créditos fiscales. El servicio se enfoca especialmente en personas con ingresos bajos o moderados y adultos mayores.

“Cualquiera es elegible, pero realmente nos enfocamos en personas con ingresos bajos a moderados, y nuestra capacitación también se centra en eso”, explicó Mioshi Moses, vicepresidenta de programas de voluntarios de la AARP Foundation.

Uno de los beneficios es que muchos contribuyentes descubren créditos fiscales que no sabían que podían reclamar, como el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC), un beneficio destinado a trabajadores de ingresos bajos o moderados.

“Es una de las herramientas contra la pobreza más efectivas que existen”, dijo Moses. “Lo que encontramos es que muchos adultos elegibles no lo reclaman”.

