Direct File del IRS termina en 2026: ¿hay otras opciones gratuitas para declarar impuestos?

El servicio Direct File del IRS, creado para simplificar la declaración de impuestos federales, llegará a su fin en 2026, lo que dejará a millones de contribuyentes sin una opción gratuita de parte del propio gobierno. El anuncio marca el cierre de un programa que buscaba ahorrar tiempo y dinero a los estadounidenses, pero que enfrentó críticas por sus costos y baja participación.

Direct File nació durante la administración del presidente Joe Biden como una herramienta para que los contribuyentes presentaran directamente su declaración ante el IRS sin depender de empresas privadas. En su primer año de prueba, para el ejercicio fiscal 2023, estuvo disponible en 12 estados. Más tarde se amplió a 25 estados, pero su uso fue mínimo: solo 296,531 declaraciones, menos del 0.5% del total nacional de 146 millones, según datos del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

Los críticos del programa argumentan que el costo fue demasiado alto en comparación con los resultados. Un informe legislativo estimó que Direct File costó al menos $41 millones de dólares, lo que equivale a unos $138 dólares por declaración presentada. Además, el reporte señaló que esas cifras “subestiman los costos reales de desarrollar y operar el sistema”. Para sus detractores, el programa terminó siendo un gasto injustificado que no logró atraer a los usuarios esperados.

“Resulta que los contribuyentes simplemente no querían utilizar el costoso e ineficaz programa gubernamental de presentación directa de declaraciones de impuestos, que habría convertido al IRS en el preparador, declarante y auditor de impuestos para los estadounidenses”, declaró el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Jason Smith, de Missouri.

La salida de Direct File preocupa a quienes veían en él una vía para reducir los gastos de declaración. Según la ex secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el estadounidense promedio gasta alrededor de $270 dólares y 13 horas para preparar su declaración anual. Otros, como el senador Ron Wyden, demócrata por Oregon, defienden su creación y lamentan su extinción.

“Redacté el proyecto de ley que creó Direct File porque las opciones gratuitas existentes eran insuficientes y las grandes empresas de preparación de impuestos habían sido sorprendidas con las manos en la masa utilizando prácticas engañosas para estafar a los contribuyentes y hacerles pagar de más”, aseguró el senador Wyden en un comunicado.

A pesar de estas aseveraciones, Direct File no es la única herramienta gratuita para declarar impuestos. Los contribuyentes todavía tienen opciones sin costo para 2026.

Alternativas gratuitas para declarar impuestos disponibles en 2026

Aunque Direct File desaparecerá, los contribuyentes aún contarán con opciones para declarar sin pagar. Una de ellas es IRS Free File, disponible exclusivamente en IRS.gov, que ofrece software gratuito proporcionado por empresas privadas para quienes tengan un ingreso bruto ajustado (AGI) de $84,000 dólares o menos. También dispone de formularios rellenables para cualquier persona que prefiera hacerlo por su cuenta.

Otra alternativa son los programas de Asistencia Voluntaria para la Declaración de Impuestos (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) y el Asesoramiento Tributario para Personas Mayores (Tax Counseling for the Elderly, TCE), operados por voluntarios certificados por el IRS. Estas iniciativas ofrecen ayuda gratuita a familias trabajadoras, adultos mayores, personas con discapacidad y contribuyentes con dominio limitado del inglés. Solo en 2024, casi 28,000 voluntarios ayudaron a 1.7 millones de personas a presentar sus impuestos, según la Fundación AARP, que dirige el programa Tax-Aide.

El Departamento de Defensa mantiene MilTax, un servicio gratuito de preparación y presentación electrónica para militares y algunos veteranos, sin límite de ingresos. Este programa cubre la declaración federal y hasta tres declaraciones estatales.

Además, empresas privadas continúan ofreciendo versiones gratuitas de sus plataformas. H&R Block Online Free Edition permite declarar sin costo a usuarios con declaraciones simples; la compañía asegura que el 52% de los contribuyentes califican. TurboTax Free Edition ofrece un servicio similar, con elegibilidad para aproximadamente el 37% de los declarantes.

Con el fin de Direct File, el panorama para quienes buscan declarar sin pagar cambia, pero no desaparece. Las alternativas públicas y privadas siguen siendo una herramienta clave para evitar gastos innecesarios en los próximos años y cumplir con las obligaciones fiscales sin complicaciones.

