¿Cuándo cobrarían los trabajadores federales al finalizar el cierre de gobierno?

A medida que el Congreso se acerca a un posible acuerdo para poner fin al cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, miles de trabajadores federales se hacen la misma pregunta: ¿cuándo cobrarían sus sueldos una vez que todo vuelva a la normalidad? La incertidumbre crece mientras el Senado y la Cámara de Representantes intentan aprobar un paquete de financiamiento que reactive las operaciones gubernamentales.

Aunque todavía no se sabe con certeza cuándo concluirá el cierre, los empleados federales sí tienen una garantía: recibirán su salario completo de manera retroactiva tan pronto como se aprueben los fondos. Esta obligación se encuentra establecida en la Ley de Trato Justo para Empleados Gubernamentales de 2019 (Government Employee Fair Treatment Act), una norma aprobada tras el cierre de 2018-2019 para evitar que los trabajadores pierdan ingresos por causas fuera de su control.

De acuerdo con dicha ley, tanto los empleados que fueron enviados a casa sin sueldo (furloughed) como los que han seguido trabajando sin recibir pago deben recibir sus salarios pendientes “en la fecha más temprana posible después de que finalice la falta de fondos, sin importar el calendario de pago regular”.

“En cierres anteriores, los salarios atrasados ​​se pagaron lo antes posible después de que se aprobaran los fondos, independientemente de las fechas de pago programadas”, aseguró Rachel Snyderman, directora de política económica del Centro de Políticas Bipartidistas, a CBS News. “En este momento, todo indica que esto seguirá adelante”.

Esto significa que una vez que se apruebe la ley de financiamiento y las agencias federales reanuden sus operaciones, los pagos se procesarán de inmediato, sin esperar a la próxima fecha de nómina. En el cierre anterior, los depósitos comenzaron a llegar a las cuentas bancarias en cuestión de días. Los tiempos pueden variar dependiendo de la agencia y del sistema de nómina utilizado.

Según estimaciones del Centro de Políticas Bipartidistas, alrededor de 670,000 empleados están actualmente suspendidos de sus funciones, mientras que otros 730,000 continúan trabajando sin recibir salario. Si el cierre se prolonga hasta el 1 de diciembre, se calcula que más de 4.5 millones de cheques, equivalentes a $21,000 millones de dólares, se verían retrasados.

El impacto financiero ha sido especialmente duro para muchas familias de clase media que dependen del salario quincenal del gobierno. Algunos trabajadores han tenido que recurrir a préstamos personales o líneas de crédito para cubrir gastos básicos como renta, comida y servicios.

Instituciones financieras vinculadas al sector público han intentado ofrecer alivio temporal. La cooperativa de crédito Navy Federal Credit Union, que presta servicios a personal militar y empleados federales, reportó un aumento sin precedentes en solicitudes de ayuda. Su economista en jefe, Heather Long, indicó que “más de 350,000 miembros se inscribieron para recibir asistencia, 18 veces más que durante el cierre de 2018-2019”.

Mientras tanto, las negociaciones en el Congreso avanzan, el grado de presión económica que enfrentan los trabajadores del gobierno durante la suspensión es cada vez mayor. Cada día sin pago representa no solo un reto financiero, sino también emocional para quienes mantienen operativas funciones esenciales del país.

