Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 15 de mayo

Las noches de posicionamiento y sinceramiento influyen mucho en las votaciones del público en “La Casa de los Famosos 6“. Sobre todo porque dentro de esta dinámica los habitantes aprovechan la oportunidad de decirle a sus seguidores todo lo que quieren en contra de aquellos que consideran sus enemigos dentro del juego.

Anoche, los habitantes del cuarto agua apuntaron en dirección a Caeli y Stefano. Mientras que Tierra apuntó hacia Curvy y Verónica del Castillo. Los nombres están claros y los deseos de los habitantes expuestos frente a los votantes.

Pero, aunque sabemos que dicha dinámica mueve la placa de manera considerable, esto no ha sucedido del todo en esta ocasión. Los votos de momento se mantienen parcialmente iguales, sobre todo en sus posiciones: Celinee Santos Frías, Stefano y Curvy se mantienen en los primeros tres lugares.

Mientras que Verónica del Castillo se afianza en el cuarto puesto de esta placa. Hay que decir que los cuatro mencionados poseen una cantidad de números positiva y, pese a los rumores y algunas encuestas, la verdad es que ninguno de ellos corre peligro. Pero el llamado es a que sus fans sigan votando por sus favoritos sí o sí.

Los últimos lugares no son una sorpresa. Tanto Jeni de La Vega como Caeli de momento cuentan solo con su público. Los fans de Fabio y de Tierra no están cobijando a Jeni, mientras que Caeli, sin el apoyo de “Los Guerreros de la Luz”, se queda totalmente desprotegida para esta eliminación.

La pregunta ahora es: ¿qué pasará con la salvación? Caeli saldrá de la placa para seguir peleando con Agua. ¿O Jeni se quedará en la casa para seguir con su historia de amor explosivo con Fabio Agostini?

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