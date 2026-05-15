¿Filtran lista de próximos eliminados de “La Casa de los Famosos 6” y Verónica del Castillo saldría el lunes 18 de mayo?

En la cuenta de Instagram de @chismesumooficial, la creadora de contenido compartió una serie de opiniones en donde pone en duda que el juego dentro de “La Casa de los Famosos 6” sea del todo orgánico. Sobre todo porque ha habido detalles dentro del reality que han hecho cuestionar que todo lo que ahí sucede sea tan fortuito como la vida misma.

Hay imágenes que cuestionan, por ejemplo, que Caeli tenga una especie de apuntador desde el cual recibe instrucciones específicas para opinar dentro de la gala o incluso dentro de los posicionamientos y sinceramientos.

Así también se cuestionan las dinámicas del líder y del robo de la salvación que en ocasiones parecen asegurar el juego de varios habitantes convenientes para las narrativas que la producción impone dentro del programa.

Dicho esto, @chismesumooficial también comparte una lista filtrada del Internet en la que al parecer se comparten los nombres de los próximos supuestos eliminados del programa.

Según la información de votación, en estos momentos las dos personas que están bajas de votos son: Jeni de La Vega y Caeli. Porque los fandoms de Kenny, Horacio, Josh y Luis Coronel están apoyando a Celinee, Curvy y Verónica para mantenerlas dentro de la competencia. Este apoyo es significativo y, claro, inclina la balanza. Pero hay rumores que quieren hacer creer que es Verónica la que va en último lugar, cuando esto no es así.

Ahora bien, la lista filtrada aparentemente acompaña el rumor, porque según esto la eliminada del lunes sería Verónica del Castillo. Y le seguirían: Jeni de La Vega, Sandra, Kenny y Yoridan. Esto nos dejaría una final de ocho habitantes.

Razón por la cual se habla de eliminaciones dobles en algún punto de la competencia. Porque, tras la supuesta salida de Yoridan, solo quedarían en competencia: Stefano, Fabio, Caeli, Curvy, Josh, Celinee, Horacio y Luis Coronel. Cuando todas las finales de este reality han contado con cuatro o cinco finalistas. A menos que la producción, para tener a todo el mundo contento, deje una final con ocho habitantes. ¡Vaya usted a saber!

Sigue leyendo más de “La Casa de los Famosos 6” aquí:

Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 14 de mayo

¿Será que esta sexta temporada de “La Casa de los Famosos” nos dará una final inédita o tendremos más de lo mismo?

Ellos son los nominados de “La Casa de los Famosos 6”, rumbo a la decimotercera eliminación