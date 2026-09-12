La demócrata Ilhan Omar se habría casado con su propio hermano para tratar de ingresarlo a EE.UU.

Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), asegura que Ilhan Omar, la primera mujer de origen somalí en conseguir un escaño en la Cámara de Representantes, se casó con su propio hermano con el objetivo de tratar de ingresarlo a territorio estadounidense de manera legal, lo cual ante los ojos de la ley es considerado una simulación que acredita una penalidad.

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, fijó su atención en un presunto fraude multimillonario orquestado en Minnesota durante la pandemia a través del cual se desviaron recursos federales a programas de ayuda.

Entre los principales implicados se menciona a grupos de somalíes y, en la cima de la pirámide, el gobierno federal señala a Ilhan Omar, representante demócrata por Minnesota.

Durante una entrevista con el presentador conservador Benny Johnson, efectuada en el marco de la convención de mitad de mandato del Partido Republicano, Markwayne Mullin ofreció un adelanto sobre un presunto delito adicional detectado en la demócrata de 43 años.

“Sabemos que se casó con su hermano para intentar traerlo a Estados Unidos. Sabemos que ahora vive en Londres. Estamos investigando”, indicó.

El dato expuesto por el responsable del DHS tiene que ver con el segundo de los tres matrimonios sostenidos por Ilhan Omar.

Hasta el momento se sabe que la mujer en cuestión se casó en una ceremonia musulmana con su primer marido llamado Hirsi, en 2002.

Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, exigirá que deporten a Ilhan Omar si se demuestra que trató de engañar al gobierno estadounidense. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Posteriormente, cuando tenía 17 años, se naturalizó ciudadana estadounidense, en el 2000.

Después, sin estar divorciada, volvió a casarse con Ahmed Nur Said Elmi, en 2009, lo cual implicaría dos delitos en su contra, pues además de estar casada habría simulado no tener ningún parentesco con su hermano para volver a contraer nupcias para de esa manera tratar de que se le permitiera un ingreso legal a Estados Unidos.

Al respecto, Markwayne Mullin lanzó una advertencia sobre lo que podría suceder si se corrobora que Omar trató de engañar a las autoridades migratorias.

“Eso no tiene fecha de caducidad. Si podemos demostrar que, tal vez, no deberías haber estado aquí en primer lugar, te deportaremos”, enfatizó.

Cabe señalar que, la congresista por Minnesota actualmente está casada con un tercer esposo, el consultor político Tim Mynett, quien en muy poco tiempo logró hacer decenas de millones de dólares a través de negocios que también son analizados por las autoridades.

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