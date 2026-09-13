USGS registra más de 80 sismos de baja magnitud en Los Ángeles

Más de 80 sismos de baja magnitud se han registrado en las últimas horas en el condado de Los Ángeles, los cuales forman parte de una serie de pequeños temblores de tierra que han ocurrido en distintas áreas del sur de California, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De acuerdo con datos del USGS, durante este periodo se registraron seis terremotos de magnitud 2.5 o superior, siendo el más fuerte un sismo de 3.4 grados, que se registró la madrugada de este sábado 12 de septiembre frente a la costa de la isla Catalina.

Según los datos del USGS, la serie comenzó a las 10:46 p.m. de este viernes con un sismo de magnitud 2.5 a unas 3.7 millas (6 kilómetros) al suroeste de Ojai, en el condado de Ventura.

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En la madrugada de este sábado, a las 12.34 a.m., ocurrió un temblor de magnitud 2.7 en el vecindario de Westmont, al este del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

A las 4:03 a.m., un movimiento telúrico de 2.6 grados estremeció la zona con epicentro a unas 17 millas (27 kilómetros) al sureste de Avalon, en la isla de Santa Catalina.

En la misma zona, alrededor de las 4:11 a.m., se registró otro sismo de magnitud 3.0; mientras que dos minutos más tarde le siguió otro terremoto de 3.4 grados, también en el área de la isla de Santa Catalina.

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La zona de Westmont volvió a sacudirse aproximadamente a las 4:32 a.m. cuando se registró un sismo de magnitud 2.6.

Uno de los sismos más recientes fue de magnitud 2.4 a las 9:47 p.m. de este sábado frente a las costas de Malibu.

De acuerdo con los datos del USGS, además de los sismos con magnitudes de 2.5 o superiores, en la región del sur de California se registraron más de 70 temblores menores durante las últimas horas.

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Debido a que se encuentran en zonas de alta actividad sísmica, tanto el condado de Los Ángeles como el estado de California cuentan con diversos recursos para la prevención de terremotos.

Las autoridades recomiendan a los residentes estar permanentemente preparados para un terremoto de gran magnitud, que puede ocurrir en cualquier momento.

De acuerdo con especialistas, las fallas de San Andrés y de San Jacinto se encuentran en sus niveles de tensión más altos en 1,000 años.

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