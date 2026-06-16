Falla de San Andrés: nivel de tensión más alto en 1,000 años, según investigación

La falla de San Andrés alcanzó el nivel de tensión más alto en 1,000 años, de acuerdo con un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Hawaii.

El estudio, publicado en la revista Journal of Geophysical Research Solid Earth, indicó que tanto la falla de San Andrés como la de San Jacinto registran niveles sin precedentes, lo que llevó a los científicos a preguntarse cuándo podría ocurrir el siguiente gran terremoto en California.

La investigación sugiere que la tensión que normalmente se libera durante los terremotos, se acumuló a lo largo de los 160 años transcurridos desde que sucedió la última gran rotura.

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El estudio elaborado tiene como autora principal a Liliane Burkhard, quien aseguró que el sistema de fallas se encuentra en un “estado de carga crítica”.

“Nuestros resultados muestran que los niveles de tensión en múltiples segmentos de falla se encuentran ahora en o por encima de los valores más altos observados en el último milenio, y que la región podría se capaz de sufrir una gran rotura que abarque ambos sistemas de fallas“, declaró Burkhard.

En el estudio se mencionó que Cajon Pass, en el sur de California, podría actuar como una especie de “puerta sísmica”, impidiendo que grandes terremotos afecten simultáneamente a las fallas de San Andrés y San Jacinto.

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Sin embargo, la investigación de la Universidad de Hawaii también dice que Cajon Pass podría “facilitar una rotura conjunta”.

Un terremoto que afectara ambas fallas de forma simultánea sería “mucho más devastador”, con graves afectaciones en zonas densamente pobladas de Los Ángeles, San Bernardino, Riverside y el valle de Coachella.

“Las condiciones que determinan si la ‘compuerta sísmica’ de Cajon Pass se abre o permanece cerrada parecen estar relacionadas con la proximidad de los niveles de tensión en los dos sistemas de fallas en el momento de la rotura“, dijo Burkhard.

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“En este momento, la tensión se encuentra en niveles históricamente altos en toda la región“, agregó la autora principal del estudio.

Los científicos llevaron a cabo la investigación introduciendo en un modelo informático el historial sísmico de la región de los últimos 1,000 años.

El historial se recopiló mediante la reconstrucción de pruebas geológicas a partir de la datación por radiocarbono de sedimentos desplazados y de los registros de los anillos de los árboles.

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De acuerdo con la Universidad de Hawaii, el estudio puede ayudar a determinar los niveles de amenaza sísmica y a que los expertos planifiquen para hacer frente a los desastres.

La autora principal del estudio aclaró que no se trata de una predicción de cuándo ocurrirá un gran terremoto en California.

“Sin embargo, estudios como este son contribuciones importantes a la investigación nacional y mundial sobre el riesgo sísmico, ya que utilizamos ciencia rigurosa y cuantitativa para comprender mejor el riesgo que enfrentan millones de personas“, dijo Burkhard.

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“Lo que sí podemos afirmar es que el sistema está sometido a una presión crítica y que los modelos basados en la física, como este, nos brindan una visión más clara de la gama de escenarios para los que debemos estar preparados”, agregó.

La autora principal del estudio mencionó que esta información es fundamental para las evaluaciones de riesgos, así como para la planificación de infraestructura y la debida preparación ante emergencias.

Se recomienda a los residentes de California que se preparen para el próximo gran terremoto. Para encontrar información y herramientas para prepararse ante un fuerte sismo puede consultar este enlace.

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