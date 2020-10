Terremoto de 4.9 grados destaca en “enjambre” de sismos en el sur de California

Decenas de sismos sacudieron la tarde del miércoles a las comunidades del Condado Imperial en California, al sur del Mar de Salton, cerca de la frontera con México.

Entre los numerosos temblores se registró un movimiento de 4.9 grados con epicentro en el área de Westmoreland, el cual activó la alerta sísmica para los residentes de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

A shaky afternoon in Southern California. Hope everyone is safe. Did you feel the M4.9 #earthquake near Westmorland at 5:31 pm PT? The #ShakeAlert system issued a message and passed it along to our delivery partners. If you received a message, share a screenshot with us! pic.twitter.com/hCeB3xekXb

El Mar de Salton o Salton Sea es una gigantesca laguna formada por aguas residuales del Río Colorado localizada a unas 200 millas al sureste de Los Ángeles.

Debajo de esa laguna es donde termina la falla de San Andrés, y por eso cuando hay intensa actividad sísmica en la región siempre genera la atención de los expertos.

El USGS dijo que registró más de 75 sismos de al menos 2.5 grados a partir de las 4 pm. el temblor de 4.9 ocurrió a las 5:31 pm.

La Dr. Lucy Jones, reconocida experta en la materia, indicó que ninguno de los sismos ocurridos se produjo demasiado cerca de la falla de San Andrés, y que ocurrieron sobre una red de pequeñas fallas sísmicas conocida como la zona Brawley, la cual conecta con la falla de San Andrés.

In just 2.5hr Westmoreland swarm has had 45 quakes of M≥3.0. One of the largest swarms we have had in the Imperial Valley – and it is historically the most active swarms in SoCal.

— Dr. Lucy Jones (@DrLucyJones) October 1, 2020