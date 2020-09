Área de Los Ángeles se sacude con un violento aunque corto terremoto de medianoche

Un sismo reportado de manera preliminar en 4.8 grados sacudió al área de Los Ángeles a las 11:38 pm del viernes. El movimiento fue relativamente breve, pero con suficiente potencia para inquietar a muchos residentes.

El epicentro primeramente fue ubicado a una milla al noreste de San Gabriel, muy cerca de la ciudad de Los Ángeles. El sismo, que en otros reportes fue registrado en 4.6 grados, se sintió como si la región hubiese sido agitada de arriba para abajo.

M4.8 #earthquake 9mi E of #LosAngeles , CA at 11:38pm. 1mi NE of South San Gabriel, Cal… — https://t.co/pNGArXT1wc pic.twitter.com/BMyS0qYB2q

El susto para los angelinos se produjo en días de gran preocupación local y regional por los catastróficos incendios.

Las autoridades indicaron que la población debe prepararse para posibles réplicas.

La reconocida experta en terremotos, la Dra. Lucy Jones, le dijo a ABC7 que hay un 5% de posibilidades de que el temblor haya sido un aviso de un terremoto mayor a continuación.

#LIVE Dr. Lucy Jones says there's about a 5% chance the #earthquake was a foreshock to a larger quake https://t.co/QW8FiVJYT4

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 19, 2020