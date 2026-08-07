Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 7 de agosto

A solo dos días de la segunda gala de eliminación de “La Casa de los Famosos México 4”, los seguidores del reality show ya comienzan a especular sobre quién abandonará la casa el próximo domingo 9 de agosto. Según encuestas no oficiales realizadas en redes sociales, el panorama para los cinco sentenciados comienza a definirse, y todo apunta a que la salida se decidirá entre dos nombres.

La encuesta compartida en la plataforma Facebook por el sitio “Vaya Vaya”, que mide la intención de voto del público, coloca al comentarista deportivo Memo Schutz como el favorito para salvarse esta semana, acumulando un 28% de las preferencias.

Detrás de él se ubican Gema Garoa con un 25% y Ernesto Laguardia con un 19%, quienes también partirían con ventaja de cara al domingo.

Sin embargo, la parte baja de la tabla enciende las alarmas para dos habitantes. De acuerdo con estos resultados, el segundo expulsado de la temporada 2026 estaría entre Masad Altamimi, que obtiene un 16 % de los votos para permanecer, y Ximena Herrera, quien aparece como la más vulnerable al alcanzar apenas un 12 % en esta medición.

Es importante recordar que estos datos provienen de un sondeo en redes sociales y no son oficiales. La votación real para decidir al eliminado permanecerá abierta hasta la noche del domingo 9 de agosto, durante la transmisión en vivo de la gala. La cuenta oficial del programa será la única que determine el veredicto final.

Encuesta de Vaya Vaya. Crédito: Facebook Vaya Vaya.

Los nominados

Esta semana, los nominados que luchan por no convertirse en el segundo eliminado son:

Memo Schutz

Ximena Herrera

Ernesto Laguardia

Gema Garoa

Masad Altamimi

Uno de ellos saldrá de la placa de riesgo este mismo viernes 7 de agosto tras la decisión de los líderes de la casa, aunque el nombre del sentenciado definitivo que abandonará la competencia no se conocerá hasta la gala del domingo.

Mientras tanto, la tensión crece dentro del reality, y las declaraciones de los participantes no se han hecho esperar. Recientemente, Ernesto Laguardia generó controversia al exhibir lo que considera “favoritismos” dentro del programa, enviando un fuerte mensaje ante las cámaras que ha dado de qué hablar entre la audiencia.

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